NBA季後賽》湖人打爆灰熊 下剋上晉次輪

38歲的詹姆斯再次證明只要打季後賽，他就有辦法率隊晉級。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕不想夜長夢多的西部第七種子湖人，昨「三巨頭」詹姆斯、D.羅素、A.戴維斯合力斬獲69分，最終以125：85痛宰第二種子灰熊，成功演出「下剋上」戲碼，以4：2晉級西部準決賽，而38歲的詹姆斯再次證明只要打季後賽，他就有辦法率隊晉級。

D.羅素（右）攻下生涯季後賽新高31分，左為灰熊莫蘭特。（今日美國）

38歲詹皇 年紀增長球技讚

湖人前役在客場慘輸17分，昨坐擁1萬8997滿場球迷助威，於主場把灰熊打得潰不成軍。羅素攻下生涯季後賽新高31分，詹姆斯22分、6助攻及5籃板，戴維斯稱職擔任禁區守護神，進帳16分、14籃板、5阻攻。紫金大軍除了三巨頭表現亮眼，里維斯11分、8助攻也是功臣，他表示：「我們不想回孟斐斯客場，一心想在主場把系列賽結束，所以大家都打得很專注。」

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羅素、詹姆斯、戴維斯出手39次命中27球，命中率69.2％，用超高效率打爆灰熊。灰熊主力莫蘭特、J.傑克森及被湖人球迷噓爆的布魯克斯，合計43投僅12中，命中率27.9％，尤其莫蘭特16投3中，寫下生涯最差表現。外媒指出，灰熊連兩季於西南區稱王，例行賽拿下107勝，但結果都是首輪出局，表現實在不及格。

贏40個系列賽 追平費雪並列第一

湖人演出隊史首次「下剋上」，第一功臣是無懼年齡漸增的詹姆斯，系列賽平均上場時間及平均得分都是陣中第1。詹姆斯生涯共贏下第40個系列賽，追平費雪並列史上之最，以及他在關門戰的戰績40勝12敗，勝率76.9％也超越費雪居第1。

球迷期待再與勇士狹路相逢

詹姆斯接下來還有機會建立贏下最多系列賽里程碑，下一輪對手是國王、勇士之間贏家，外界最期待詹皇能再次和「萌神」柯瑞領軍的勇士狹路相逢。

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