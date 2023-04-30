NBA季後賽》「看衰國王者都錯了」 孟克發威 國王逼勇士搶七

國王「板凳暴徒」孟克（左）昨轟進最高28分。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「板凳暴徒」孟克昨轟進國王最高28分，外加7籃板、4助攻，率隊118 ：99擊潰已聽牌的衛冕軍勇士，西部季後賽首輪終止3連敗，更把戰局逼入生死搶七，這位25歲替補得分後衛嗆聲，要證明當初看衰國王者都錯了。

國王一 哥福克斯（左）手指骨折帶傷奮戰，右為勇士隊柯瑞。（美聯社）

錯失家中關門

勇士作客情勢不妙

今年季後賽首見搶七，週一凌晨3點半回到沙加緬度，儘管國王上次主場拚壓軸第7戰，還是2002 年對湖人的西部決賽，孟克認為年輕隊友們反而沒壓力，「我從未打過第7戰，所以不知道會發生什麼。」手指骨折帶傷奮戰的福克斯，貢獻26分、11助攻，國王一哥興奮地說：「這是大好機會，不是每個人都歷經過搶七大戰，尤其能在沙加緬度體驗。」

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反觀勇士錯失家中關門，本季客場包括季後賽的戰績12勝32敗、勝率僅27.2％，情勢不妙。

孟克本季場均 13.5 分、2.6 籃板、3.9 助攻，替補數據已相當出色，季後賽首輪火力更加提升，無路可退G6他14投8中、投籃命中率57.1%，罰球10投9中，勇士反撲時單打滅火，力保國王領先不失，也用發燙手感粉碎質疑，「外界批評我們一整年，認為我們不該站在這舞台。這次就是要向大家證明，你們錯了。」

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