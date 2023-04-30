羽球亞錦賽》戴資穎拍下山口茜 決戰安洗瑩

戴資穎在亞錦賽打敗山口茜，第三度挺進決賽。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在亞洲羽球錦標賽女單4強賽，以21：12、16：21、21：15力退世界球后山口茜，終結對戰5連敗，本季首度挺進決賽，今天將與南韓名將安洗瑩爭冠，力拚生涯第三面亞錦賽金牌。

力拚生涯第三面亞錦賽金牌

面對跑動迅速的山口茜，戴資穎上次贏球已是2019年4月的新加坡公開賽。昨再度面對強敵，小戴深知必須每拍都打得特別犀利，並減少不必要失誤，才有機會突破。

請繼續往下閱讀...

戴資穎首局成功壓制山口茜，讓她頻頻失誤，但山口茜第二局展現絕佳防守功力，逼得戴資穎想拚出更多刁鑽落點，反而失誤激增。

決勝局，戴資穎開局就打出7：1的攻勢，即使山口茜兩度追成1分差，她也總能及時回穩，最後連下4分氣走強敵，繼2017、18年後，第三度闖進女單決賽，過去小戴在亞錦賽決賽還沒輸過。

世界排名第2的安洗瑩，昨天在4強賽激戰76分鐘後，以16：21、21：11、21：19逆轉中國名將陳雨菲，取得對戰3連勝，首次挺進亞錦賽決賽。戴資穎過去5次對上安洗瑩僅拿下1勝。

王齊麟大腿拉傷 退賽收銅

生涯首次打進亞錦賽男雙4強的李洋/王齊麟，面對印度組合蘭基雷迪／謝提，首局以18：21失守，第二局在14：13領先時，王齊麟因救球拉傷右大腿，尋求治療後依舊感到疼痛，最後宣布退賽，以銅牌作收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法