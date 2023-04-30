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世界盃埃及開羅站》6.5難度套路 李智凱完美落地

2023/04/30 05:30

李智凱在世界盃埃及開羅站奪男子鞍馬金牌，開心與台灣隊的教練和選手合影。（教練林育信提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱經過1個多月的調整，對新動作更加熟練，昨在世界盃埃及開羅站男子鞍馬決賽漂亮完美落地，以15.033分力壓各國好手摘金，也是自東京奧運後首次在國際賽奪牌，為接下來亞洲錦標賽及9月於杭州亞運尋求2連霸增添信心。

唯一總分破15分

絕招霸氣摘金

李智凱在2021年東京奧運奪銀牌後，就面臨國際體操總會（FIG）為了巴黎奧運所推出的新評分方式，因此他整套動作須進行調整，並挑戰更高難度。

李智凱去年僅亞錦賽亮相，直到今年3月連續征戰德國科特布斯、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫等3站世界盃賽事，因仍在適應新動作，僅科特布斯站晉級決賽，另外兩站都在資格賽遭淘汰。經過3站洗禮，李智凱回台灣待在國訓中心勤練，日前亞錦賽國手選拔進行測試，並把6.5難度套路順利完成。

李智凱在資格賽時未搬出絕招，以6.2難度分，取得執行分8.333分，總分14.533分第3名晉級。昨日決賽，李智凱是8位好手中首位上場的選手，成功頂住壓力繼東京奧運後首度在決賽完美落地，他落地後露出滿意笑容，以唯一總分破15分大關之姿霸氣摘金。

李智凱替台灣隊摘下本季世界盃首面金牌，今晚還有去年世界挑戰賽奪跳馬金牌的曾為聖，在男子跳馬決賽尋求獎牌。

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