WTT曼谷球星挑戰賽》5度闖進決賽 鄭怡靜／李昱諄鎩羽歸

鄭怡靜／李昱諄在WTT曼谷球星挑戰賽女雙決賽，以0：3不敵首次搭檔的中國陳幸同／蒯曼。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的鄭怡靜／李昱諄，昨在WTT曼谷球星挑戰賽女雙決賽，以0：3不敵首次搭檔的中國陳幸同／蒯曼，繼上個月果阿球星挑戰賽後第二度抱回亞軍，也是兩人自去年合拍以來第四度在冠軍戰鎩羽。

今年聯手摘下安曼挑戰賽冠軍的鄭怡靜／李昱諄，面對實力強勁的陳幸同／蒯曼，除了首局還在摸索對方球路以5：11讓出，之後兩局都曾取得領先，最後以9：11、10：12惜敗。

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雖然無緣問鼎今年第二冠，但鄭怡靜和李昱諄自去年三月合作以來，已5度闖進決賽，展現競爭力，李昱諄表示，「我覺得現在和靜姐的默契愈來愈好，也更了解彼此，我很相信她，她也給我很多鼓勵。」

三線作戰的陳幸同，前晚先和林高遠在混雙決賽以3：2逆轉南韓組合林鐘勳／申裕斌；昨晚的女單決賽，也以4：1擊退世界排名38的南韓黑馬朱芊曦，收下第二冠，加上女雙冠軍，成為曼谷站的「三冠后」。

世界排名第10的林高遠也不遑多讓，他先以4：3險勝南韓名將張禹珍，在壓軸的男雙決賽，又和林詩棟聯手以直落三解決張禹珍/林鐘勳，同樣收穫3冠。

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