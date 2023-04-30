晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

織田幹雄田徑挑戰賽》楊俊瀚 廣島雪恥奪銀

2023/04/30 05:30

楊俊瀚（左）在織田幹雄田徑挑戰賽奪下男子100公尺銀牌。（田徑協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚去年在日本廣島織田幹雄田徑挑戰賽受震撼教育，昨重返賽事就成功雪恥，在男子100公尺決賽以10秒25摘銀，今年首場國際賽就添佳績，也讓他對自己更有自信。

張喬茵（左）以1公尺74奪女子跳高銀牌，全國紀錄保持人李晴晴（右）收銅牌。（田徑協會提供）

克服低溫大雨 百米10秒21

去年武漢肺炎疫情趨緩，楊俊瀚睽違已久再戰國際賽第一場就是參加織田幹雄挑戰賽，對自己滿懷期待，他賽前熱身狀況不俗，但沒料到廣島天氣變化大，預賽下大雨嚴重影響發揮，跑出11秒09以分組第8提前出局。

楊俊瀚從去年挫敗中吸取寶貴經驗，如今賽前會做更多準備，因應天氣驟變狀況發生。楊俊瀚今年前來雪恥，而廣島前天訓練日同樣豔陽高照，昨比賽日又下大雨，氣溫不到攝氏20度，他則不受影響於預賽跑出本季次佳10秒21，決賽雖以0.002秒之差敗給地主好手柳田大輝，但銀牌仍足以讓他再添信心。

張喬茵 跳高一米74銀牌

女子跳高方面，張喬茵1公尺74奪銀，全國紀錄保持人李晴晴第3次挑戰才飛過1公尺74收銅牌。「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄決賽13秒82拿第7；男子標槍鄭兆村72公尺61排第7；黃士峰71公尺30名列第8。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。