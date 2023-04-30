織田幹雄田徑挑戰賽》楊俊瀚 廣島雪恥奪銀

楊俊瀚（左）在織田幹雄田徑挑戰賽奪下男子100公尺銀牌。（田徑協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚去年在日本廣島織田幹雄田徑挑戰賽受震撼教育，昨重返賽事就成功雪恥，在男子100公尺決賽以10秒25摘銀，今年首場國際賽就添佳績，也讓他對自己更有自信。

張喬茵（左）以1公尺74奪女子跳高銀牌，全國紀錄保持人李晴晴（右）收銅牌。（田徑協會提供）

克服低溫大雨 百米10秒21

去年武漢肺炎疫情趨緩，楊俊瀚睽違已久再戰國際賽第一場就是參加織田幹雄挑戰賽，對自己滿懷期待，他賽前熱身狀況不俗，但沒料到廣島天氣變化大，預賽下大雨嚴重影響發揮，跑出11秒09以分組第8提前出局。

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楊俊瀚從去年挫敗中吸取寶貴經驗，如今賽前會做更多準備，因應天氣驟變狀況發生。楊俊瀚今年前來雪恥，而廣島前天訓練日同樣豔陽高照，昨比賽日又下大雨，氣溫不到攝氏20度，他則不受影響於預賽跑出本季次佳10秒21，決賽雖以0.002秒之差敗給地主好手柳田大輝，但銀牌仍足以讓他再添信心。

張喬茵 跳高一米74銀牌

女子跳高方面，張喬茵1公尺74奪銀，全國紀錄保持人李晴晴第3次挑戰才飛過1公尺74收銅牌。「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄決賽13秒82拿第7；男子標槍鄭兆村72公尺61排第7；黃士峰71公尺30名列第8。

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