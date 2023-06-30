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自由日日shoot》女籃國際競爭力衰退 淪亞洲末段班

2023/06/30 05:30

台灣女籃亞洲盃成績走下坡

亞洲盃輸菲律賓 賽史最慘

女籃台灣隊前天在亞洲盃小組賽不敵菲律賓，面臨保級危機。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／台北報導〕過去在亞洲盃女籃以保四為目標的台灣隊，在澳洲、紐西蘭加入戰局後，處境日益艱困，前天在亞洲盃小組賽最終戰敗給菲律賓，苦吞3連敗，今天將和黎巴嫩進行7至8名排名賽，若再輸球將掉到第二級，如何提振台灣女籃競爭力，成為籃球協會刻不容緩的議題。

T1聯盟會長錢薇娟表示，成立女子職籃是提升女籃實力的解藥之一。（資料照）

錢薇娟促成立女子職籃

T1聯盟會長錢薇娟透露，她在選手時期遭遇菲律賓，對手得分都是個位數，如今菲國實力大幅提升，對台灣而言確實是警訊。她表示，菲律賓不僅有職業女籃，還有在美國念大學，陣中甚至有很多菲籍美裔球員，已非昔日吳下阿蒙。看著別人一步一步前進，她希望台灣成立女子職籃的腳步也要加快。

成立職籃是提升台灣女籃實力的解藥之一，只是想讓企業組隊非易事，短期難有立竿見影的效果。有不少球員希望，若能網羅一位具高度的歸化球員，就不用每次出國比賽都「恨天高」。另外，現有的WSBL也該嘗試開放洋將，才能讓國內選手適應比賽強度。

網羅歸化球員 可提升戰力

目前亞洲各國不僅有歸化球員，還有混血球員助拳，連高度已佔盡優勢的澳洲，為了強化後場還在2018年歸化美國裔的後衛惠特科姆，證明歸化球員已成為提升戰績的特效藥。

籃協在2015年瓊斯盃曾想歸化當時美國隊193公分的史沃絲，且當時國家隊還有196公分的包喜樂，只是這組超級雙塔的計畫最後無疾而終。

另外，這次亞洲盃台灣隊集訓時間不到1個月，導致球員默契、團隊防守都未能展現最佳水準，未來勢必得建立有效的集訓制度，去年U18小將也可提前進入培訓隊，和現役國手培養默契，並找到專任國家隊教練，才不用每換一位教練就更換一個體系。據了解，籃協近日將召開檢討會，目前也在尋覓外籍教練、歸化球員，只是進度得加快，才能在國際賽和列強對抗。

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