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獅牛棚主視覺 邱浩鈞當之無愧

2023/06/30 05:30

邱浩鈞代班獅隊守護神，本季奪生涯新高4次救援成功。 （記者塗建榮攝）

佈局、救援稱職 拋彩帶初體驗

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅牛棚在6月不穩，單月7次救援失敗、吞5敗，一度讓戰局有懸念，但獅隊本季牛棚防禦率僅3.21為聯盟第1，32歲右投邱浩鈞過去因傷未能參與球隊榮耀時刻，今年在佈局和終結者兩頭跑，扮演牛棚最大關鍵，生涯9年初嚐彩帶滋味。

邱浩鈞在封王戰最後一局登板，雖遭戴培峰轟2分砲，仍無損他上半季捍衛牛棚的貢獻。事實上，邱浩鈞曾因右肩關節唇撕裂問題，在獅隊2020-21年晉級台灣大賽的黃金期僅出賽24場，錯過2次拋彩帶。今年他擦亮「直球超人」的稱號，開季連16場無失分，並在陳韻文因傷下二軍代班終結者，奪4次救援寫生涯新高，10次中繼則追平上季紀錄。

談到過去無緣參與彩帶浴，邱浩鈞直言是現實問題，「選手狀況、身體健康不好，沒有能抱怨或覺得可惜的餘地，畢竟一軍就是來輸贏，失敗1場就會影響戰績。」

邱浩鈞有傷病史，獅隊也在5月底至6月中期間踩煞車，16天內僅出賽3場，包括施子謙、王鏡銘、劉軒荅等人分擔不少。施子謙說，上場就想辦法cover隊友，因為自己有狀況時，隊友也會cover他。

邱浩鈞在2018年奪下中繼王，品嚐過頂點成績的滋味，但那時正值球隊無冠、無彩帶的黑暗時期，受過大傷後的心態轉為「老二哲學」，就像他在牛棚佈局投手的定位，「大家只會去比較第1，不會比較第2，但其實第2只會輸給第1，沒有很差。」

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