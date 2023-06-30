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餅總美麗心機 全胡享受新莊盛宴

2023/06/30 05:30

胡金龍接力林益全代打，成為獅隊封王夜插曲。 （記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕眼看沒機會看見林益全上場，新莊球場外野獅迷9局上瘋狂吶喊名字，最後獅隊總教練林岳平不僅派神全代打，還加碼胡金龍，1個棒次由前富邦球星代打連線，讓全場歡呼聲連連，掀起封王戰最大高潮，兩人離開富邦後，也初嚐在新莊球場拋彩帶滋味。

林益全9局上代打，引爆全場歡呼聲。（記者塗建榮攝）

統一神全、胡金龍 代打連線引爆全場歡呼

「統一神全」林益全（前右）首度在新莊球場拋彩帶。（中央社）

林益全和胡金龍都沒先發，獅隊9局上猛攻8個人次，輪到指定打擊的棒次而換上林益全代打，富邦見狀換上第3名牛棚左投陳韋霖，未料獅隊再換代打胡金龍，上演1個棒次由「全胡」對決老東家戲碼。

這是餅總特別架設的舞台，他直言，當下領先6分，讓他們上場接受球迷歡呼，「這是他們的主場，只是換球隊延續棒球生命，希望他們在這個舞台表現出應有的能力。」

「我很感動！」林益全直言，餅總在休息室就有說要做場面給他，要他跟胡金龍好好享受。在新莊球場拋下彩帶，神全真的很開心，「等7年了，我現在是統一獅的林益全，為獅隊賣命，拿到上半季冠軍，接下來就是總冠軍。」

林益全離開效力13年的興農、義大和富邦，本季加盟獅隊後表現回春，特別是6月猛灌16分打點，和陳鏞基攜手升級獅隊一壘打擊，從上季聯盟後段班的打擊率2成55，今年暴衝至3成06，40分打點更是聯盟最多，符合當初補強一壘打擊的期待。

餅總直言，胡金龍、林益全和陳鏞基分別在4至6個月期間把各自工作做好，為球隊咬住戰況，「還好有他們3個！」

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