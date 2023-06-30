猿4連不敗 曾總看見下半季希望

王志煊奪勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿在比賽中段突破味全龍新洋投錡龍的封鎖，5：2逆轉勝，樂天取得4連不敗（3勝1和），也讓總教練曾豪駒看到下半季的希望。

樂天開季戰績曾領先將近2個月，但是5月20日起遭遇一波5連敗、9戰8敗後喪失領先地位，從此未能再回到第1，並在本週二成為上半季第2支被淘汰的球隊。

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曾豪駒表示，退出爭冠行列只能說是自己錯失很多機會，尤其是前一陣子守備和牛棚都有比較多的狀況，但是最近幾場球員有找回原本應有的能力，也重新找回隊形，這是教練團最想看到的，對下半季也會有很大幫助。

樂天前4局對陌生的錡龍適應不良，只有宋嘉翔擊出1支安打，以0：2落後，第5局終於突破壓制，首名打者梁家榮被觸身球上壘，林政華和陳晨威連續安打扳回1分，並靠著失誤跑回追平分。

錡龍第6局一上場又投出四壞球，再被廖健富安打，樂天無人出局攻佔一、三壘，味全起用王躍霖中繼，先投出三振再投出觸身球形成滿壘，梁家榮滾地球換回超前分，樂天3：2領先。

曾豪駒表示，左投錡龍球速不快，但是進壘位置都滿好的，第一次對到的打者比較難掌握，雖然全場只有6支安打，關鍵在第5局有把握攻擊機會和失誤而追平比數，也讓局面翻轉過來。

近來受到樂天重用的牛棚左投王志煊中繼1.1局無失分，拿下2年來的第1勝，上一勝是2021年3月28日對中信兄弟中繼0.2局。

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