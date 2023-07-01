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亞運火球陣 3中職4旅外一字排開

2023/07/01 05:30

古林睿煬（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年3月經典賽湧現檢討聲浪的台灣隊投手戰力，昨在杭州亞運公布的24人名單綻放希望曙光，11投有7名最速超過150公里的火球男，包括4月才猛催100.1英里（約161公里）的潘文輝，這些天賦高超的新血在國際舞台的表現，將從亞運賽場搶先目睹。

鄭浩均（資料照）

記取經典賽經驗 嚴選11投

亞運棒球台灣24人名單

亞運投手陣容中，包括19歲的林昱珉、20歲的潘文輝、21歲的陳柏毓、23歲的古林睿煬、24歲的劉致榮、25歲鄭浩均、27歲的林凱威等人，都有超過150公里的火球，具備一定的三振功力。若下屆經典賽在2026年舉辦，這批即將邁向巔峰的投手將是重要來源。

林凱威（資料照）

ACE級潛力股 球速150km起跳

劉致榮（資料照）

球評陳師正認為，職棒和棒協的整合，確實有提早佈局未來經典賽的感覺，亞運算是一級賽事，日韓陣容估計有一定實力，讓這批年輕好手在高張力舞台「以戰養戰」、彼此了解，減少以後磨合的時間。

除了亞運投手「旅外4少」，古林睿煬和鄭浩均都是有Ace架式的中職本土強投，古林今年最速穩定落在155-156公里，並在5月寫下土投史上第2速的生涯200K，堪稱當代中職最有天賦投手之一。亞運將是他生涯首次成棒國際賽，表現值得關注。

關於球數限制部分，棒協秘書長林宗成指出球團尚未提出，不過中職總教練跟國家隊教練團很熟悉，「由他們來溝通，看怎麼來用或限制，協會將按照談的結果來作業。」

亞運名單不只是火球男吸睛，打線也很驚人，除了經典賽大放異彩的「旅外組」鄭宗哲、林子偉，林安可和林立更是中職當今最強左、右打。陳師正點評，別說是職棒，「業餘組」的陳敏賜過去也有職棒資歷，在業餘打出的成績是另一種等級，「這名單很完整，目標直指金牌！」

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