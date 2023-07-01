亞運》古林搭配戴培峰 默契早有口碑

戴培峰（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕古林睿煬與戴培峰睽違5年再於國家隊投捕搭檔，2019年U18世界盃奪冠班底再次聯手出擊，是杭州亞運棒球24人名單的兩大看點，古林與戴培峰有意趁明星賽先模擬一下，林子豪期待再與當年戰友聚首。

統一獅古林睿煬（左起）、林安可與林子豪獲徵召進入亞運代表隊。（記者徐正揚攝）

2019年U18金牌軍合體

古林前次與戴培峰在國家隊投捕搭檔是2018年小馬聯盟世青賽，他表示，從國小到高中的捕手都是戴培峰，很高興能在亞運再次搭檔；戴培峰說，很久沒與古林搭配，剛好7月底有中職明星賽，兩人都在亞冠賽名單內，可以先模擬一下。

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林子豪與古林睿煬、戴培峰都是進職棒後首次入選國手，他指出，看到陳柏毓、潘文輝、李灝宇、鄭宗哲等U18隊友都在名單內相當興奮，總教練林岳平除了恭喜他，只交代「保護自己，不要受傷」，還分享2006年亞運奪金的經驗。

林安可前次進國家隊是2018年U23世界盃，本季雖以12轟暫居全壘打王，下半季估計缺席3週恐讓他無法繼2020年再次稱霸，他表示，只能盡量在亞運前多打幾支，真被超越也沒辦法，屆時會在杭州關心球隊戰績，「能打亞運，我很開心。」

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