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PLG公布首波13人名單 自由球員爭奪戰 開打

2023/07/01 05:30

PLG首波自由球員名單

身陷性騷風暴 陳建州自請暫停職務

吳永盛不執行球員選擇權，提前離開夢想家。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕執行長陳建州深陷性騷擾疑雲，個人去留極受矚目，PLG仍維持正常運作，昨公布2023年首波自由球員名單，包括原屬高雄鋼鐵人的林書豪等共13人都將成為自由身，自由球員爭奪戰正式開打。

黃泓瀚和領航猿合約到期。（資料照）

陳建州日前遭藝人大牙爆料性侵未遂，對此，他第一時間嚴正否認，之後和妻子范瑋琪對大牙提告並求償1000萬，但後續又有藝人郭源元、台鋼獵鷹DJ妖嬌皆指出曾被陳建州騷擾，讓風波越演越烈。PLG昨晚發公告，陳建州自請暫停其聯盟職務，但營運團隊照常運作，後續異動將交由董事會決議。

新北國王最大戶 7人找新東家

PLG昨公布首波自由球員名單，其中新北國王是最大戶，共7位球員可以在今夏找尋新東家，其中6人更是提前解約。

最大咖林書豪 也有T1隊伍招手

名單中最大咖的林書豪，原東家鋼鐵人會積極爭取續留，但不僅其他PLG球隊對他有興趣，也有T1隊伍向他招手。在5月底離開台灣的林書豪，預計7月5日於松山高中攜手華航舉辦公益活動，屆時將化身成教練指導基層球員，但下一步動向可能還不會太快有答案。

另外，吳永盛不執行球員選擇權，提前離開夢想家；黃泓瀚和領航猿合約到期，兩人獲不少隊伍招募。PLG預計7月31日會公開第二波自由球員名單。

自由球員名單中最大咖的林書豪，不僅其他PLG球隊對他有興趣，也有T1隊伍向他招手。（資料照）

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