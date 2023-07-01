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T1》雲豹選秀狀元籤 林信寬 高錦瑋 二選一

2023/07/01 05:30

青年發展基金會董事長連勝文（左一）、國政基金會教文體育組召集人陳學聖（左二）、新創研究中心召集人簡榮宗（左三）及籃協秘書長李雲翔（左四）等，昨日出席國家政策研究基金會主辦的「台灣職籃的今日、明日與未來座談會」。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1桃園雲豹執行長張建偉昨透露選秀狀元籤佈局，已鎖定台灣師大前鋒林信寬及健行科大後衛高錦瑋，將從兩人之間二選一。對於雲豹和台啤合作的消息，張建偉透露，7月4日舉辦記者會，屆時會把球隊合作方式、球員動向等，一併說明清楚。

台灣師大前鋒林信寬。（資料照）

雲豹上季雖網羅NBA巨星「魔獸」霍華德，戰績未有起色，例行賽以6勝24負排名墊底，今年聯盟回歸「自然選秀」後握有狀元籤。對於選秀規劃，張建偉說：「我們上季戰績不好，拿到狀元籤也希望能補到我們需要的球員，目前我們鎖定林信寬和高錦瑋，希望至少能選進其中一個。」

健行科大後衛高錦瑋。（資料照）

與台啤合作

下週二對外說明

至於近期傳出台啤將和雲豹合作，張建偉強調，台啤並非因資金問題退出，但礙於合約無法透露太多，目前確定會在7月4日舉辦記者會，屆時針對雙方合作細節、球員動向等一併說明。

籃協：跨聯盟邀請賽

今年續辦

之前籃協曾透過新聞稿拋出聯盟合併話題，並強調可先從交流做起，預計舉辦三聯盟新秀聯合測試會。昨籃協祕書長李雲翔解釋，主要希望能集中資源，但今年舉辦時程較為倉促，且另外兩聯盟也要舉辦測試會，協會預計明年再舉行。

至於去年獲得不錯迴響的跨聯盟邀請賽，李雲翔說：「今年確定續辦，比賽將在9月份登場，屆時邀請3聯盟球隊參與，同時會詢問周邊國家的意願，邀請國外球隊加入。」

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