NBA自由市場 5大咖受矚目

厄文。（法新社資料照）
〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA自由市場將在台灣時間2日凌晨開市，美媒點名今夏最大咖自由球員是厄文、D.格林、范維利特、米德爾頓，還有想離開七六人的哈登，5人動向都受到外界關注。
米德爾頓。（法新社資料照）
厄文面見高層
范維利特。（美聯社資料照）
被吐槽自抬身價
D.格林。（法新社資料照）
季中從籃網轉入獨行俠的厄文，外界預期續留機率高，只是昨傳出他想和太陽高層碰面，此舉卻被認為只想自抬身價，因為太陽薪資總額早已超標。
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哈登。（美聯社資料照）
格林測身價
NBA自由市場即將開市 五球星動向最受矚目
有望跟勇士簽3年約
作為勇士攻勢發動機之一的格林，拒絕執行球員選項投入自由市場，勇士主帥柯爾認為，若未續留格林，勇士下季不夠格競爭總冠軍。一般認為，格林此舉只是測試身價，有望跟勇士簽下一紙3年合約。
范維利特站穩腳步
勇敢爭取大約
在2016年選秀落榜的范維利特，近年在暴龍站穩腳步，並在上季入選明星賽，如今放棄執行球員選項，進入自由市場爭取大合約，火箭最積極提出2年8千萬合約，爭取范維利特到休士頓帶領潛力小將。
公鹿二當家米德爾頓未執行4000萬美元（約12.3億台幣）球員選項，可能降薪和公鹿簽下更長年限合約，讓球隊在補強上有更多操作空間。
哈登請求交易
3隊表示有興趣
哈登執行3560萬美元（約11.1億台幣）球員選項，卻同時向七六人請求交易，快艇有意尋求交易換到哈登，和雷納德、P.喬治組成「三巨頭」，尼克、熱火也對哈登有興趣。