札格瑞布挑戰賽》莊智淵 連兩站挺進8強

莊智淵擊退德國孟繁博，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「桌球教父」莊智淵昨在WTT札格瑞布挑戰賽男單次輪以3：1解決世界排名140的德國新秀孟繁博，繼拉哥斯挑戰賽後，連續兩站挺進8強。

面對陌生的孟繁博，世界排名21的莊智淵前兩局未遭遇太多抵抗，以11：3、11：6輕鬆拿下，但第三局小莊無謂失誤過多，有3個機會球打丟，6：11失手，不過他很快重整旗鼓，以11：6搶下第四局。

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莊智淵表示，他首輪的對手袁勵岑也是左手持拍，連兩天對上左手球員，在打球線路上也比較熟悉，加上孟繁博對他的前三板有些不適應，失誤比較多。

莊智淵四月份深受頸椎間盤突出壓迫神經所苦，有近1個月無法練球，在經過針灸治療與補充營養品後，神經發炎症狀已獲得控制。

莊智淵表示，這一站的接發球比之前好，熟練度也比世錦賽時好，雖然連兩站打進8強，但他覺得打球的流暢度還可以再更好一些。

想交手林詩棟

學習新世代打法

莊智淵8強將遭遇18歲中國新星林詩棟和印度老將阿昌塔的勝方，其中又以碰上林詩棟的機率較高。小莊表示，林詩棟的球技相當全面，反手好，正手也不差，接發球也很有水準，很想跟他打打看，向他學習新世代的打法。

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