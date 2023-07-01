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亞洲盃女籃賽》墊底不悲觀 放眼杭州亞運

2023/07/01 05:30

台灣隊昨在亞洲盃女籃7、8名排名賽力拚保級，卻沒能擋下對手最後一擊，得到史上最差的第8名，下一屆得從二級打起。（取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃女籃7、8名排名賽力拚保級，碰上黎巴嫩陷入苦戰，即便終場前12秒後衛陳孟欣飆進追平三分球，卻沒能擋下對手最後一擊，終場以73：75飲恨，得到史上最差的第8名，下一屆得從二級打起。

台灣女籃這次在亞洲盃表現不理想，預賽輸給日本、澳洲兩強權，還敗給菲律賓，無緣爭取4強門票，落入保級戰。未料昨面對黎巴嫩依舊打得不輕鬆，即便上半場結束戰成38：38平手，黎巴嫩在易籃後甩尾，不僅在內線搶分，也把握三分線外開火機會，第4節取得雙位數領先。台灣女將頂住壓力，倒數階段靠著陳孟欣三分球扳平戰局，卻大意讓黎巴嫩艾可殺到籃下，放進致命一擊。

台灣隊陳薇安繳出全隊最高25分、6籃板，黃鈴娟4顆三分球、進帳14分，林育庭5犯畢業仍攻下13分。投進準決殺的艾可繳出全場最高27分。

教練：球員凝聚力

越來越強大

台灣隊獲得第8名，寫下亞洲盃史上最差成績，下屆得從二級打起，必須拿到冠軍才能重返一級。不過，總教練鄭慧芸認為，台灣隊的精神跟態度慢慢回來了，「我相信球員做得到，她們把這個態度堅持到最後，雖然這次成績是很大的遺憾，但球員凝聚力越來越強大。」台灣女籃接下來持續備戰杭州亞運，希望屆時能調整到最佳狀態，預計會到日本、澳洲移地訓練。

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