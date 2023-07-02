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U18世界盃操兵 林育辰吞敗有亮點

2023/07/02 05:30

普門中學林育辰已報名今年中職選秀。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕U18世界盃台灣培訓隊藍白對抗賽昨進行第6戰，兩隊投手群都有不錯發揮，藍隊林佳緯﹑邱立璿和王彥恩合力投出7局完封，4：0小勝白隊，白隊側投林育辰3局雖失2分吞敗，但送出5次三振。

7月5日9場藍白賽結束後，將從36人大名單遴選出24人參與第2階段備戰，8月31日正式開打前要遞交最終20人名單。

台灣隊總教練吳柏宏坦言，名單競爭激烈，特別是二游人選多，外野也很競爭。至於球隊近況，吳柏宏認為投手群調整逐漸到位，隊內賽也展現出壓制力。

普門中學高三的林育辰，本屆U18首度入選培訓隊。吳柏宏認為他的球路刁鑽，只差和打者對決時的心態，只要不過度閃躲對手，還能再進步。

林育辰透露，自己在玉山盃結束後決定投入中職選秀，且已完成報名，也希望能第一次入選國手。

平鎮高中強打柯敬賢有些傷勢影響隊內賽出賽，昨有二壘安打演出，但最後打席自打球後提前退場，幸虧無大礙。他去年高一就入選培訓隊大名單，但最終沒能進正式名單，今年從第9棒轉任中心打者，每次上場都獲得球探不少關注。他說：「這次如果能入選，希望表現好一點給國外球探看。」

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