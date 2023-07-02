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NBA各隊砸錢綁人 3年40.8億頂薪 范維利特轉戰火箭

2023/07/02 05:30

哈里伯頓。（美聯社資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA自由球員市場昨開市，各隊就積極動起來，除了尋覓合適人選，還得先砸大錢綁住主力球星，只不過暴龍留人不成，當家控衛范維利特以3年1.3億美元（約40.8億台幣）的頂薪轉戰火箭，成為歷年來落選秀獲得的最大合約。

范維利特。（美聯社資料照）

歷年來落選秀 獲得的最大合約

巴恩（左）。（美聯社資料照）

英雄不怕出身低，范維利特2016年選秀乏人問津，輾轉加盟暴龍後，2019年季後賽板凳殺出助隊奪冠，隔年獲4年8500萬美元合約續留多倫多，已締造當時落選秀紀錄。

NBA自由球員市場首日重磅簽約

如今在知名經紀人保羅操盤下，29歲的范維利特終於拿到今夏首張頂薪合約，即將從休士頓展開全新生涯，為此暴龍還趕緊以2年2600萬美元簽下湖人後衛施洛德，避免後場戰力大失血。

溜馬、灰熊花逾2億美元 留哈里伯頓、巴恩

溜馬、灰熊也都祭出頂薪合約，分別留下哈里伯頓、巴恩等年輕要角，前者5年最多可達2.6億美元，成為溜馬隊史最大合約；灰熊則以5年2.07億美元，讓巴恩成為隊史首位逾2億美元合約的球員。

其餘從老東家掙得上億美元續約的眾大咖，包括拓荒者前鋒葛蘭特、獨行俠後衛厄文、巫師前鋒庫茲馬、公鹿前鋒米德爾頓、勇士前鋒D.格林等。

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