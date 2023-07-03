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留住D.羅素、里維斯 湖人自由市場大買家

2023/07/03 05:30

里維斯續留湖人。（ 資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA自由市場開市頭兩日，湖人動作頻頻，昨確定和D.羅素、里維斯續約，加上前一天的收穫，紫金大軍連續簽下7名好手，堪稱這兩天自由市場的大贏家。

D.羅素續留湖人。（ 資料照，法新社）

兩天連續簽下7名好手

湖人放眼新賽季 自由市場先簽進7好手

湖人在2022-23球季以43勝39負排西部第7，透過附加賽搭上季後賽列車，連兩輪「下剋上」扳倒灰熊和勇士，闖進西部決賽卻遭金塊橫掃，無緣爭冠。

放眼新賽季，湖人在自由市場動作頻頻，開市首日以3年5100萬美元合約（約16億台幣）留下八村壘，並簽下灰狼前鋒普林斯以及今年季後賽打出驚奇的熱火後衛文森，還有鵜鶘211公分長人海伊斯、拓荒者前鋒瑞迪許，展現企圖心。

補進文森壓低羅素價碼

湖人以2年3700萬美元（約11.6億台幣）留下羅素，他在上季重返湖人，例行賽貢獻17.4分、6.1助攻，但季後賽表現差強人意，數據下滑到13.3分、4.6助攻，加上球隊補進可替代他的文森，讓他不得不答應較為「平價」的合約。

里維斯約定4年17.4億

此外，里維斯以4年5600萬美元（約17.4億台幣）續留湖人，他在今年季後賽平均貢獻16.9分、4.6助攻，三分球命中率44.3%，外媒評估他有機會獲得更大的合約，但他曾表態，湖人在他落選時給他舞台，對他有恩，因此續留洛城意願強烈。

外媒評價，羅素和里維斯這兩筆續約價格對湖人而言相當划算，尚有空間進行後續補強，消息指出，湖人接下來瞄準內線球員，針對中鋒位置補強。當家一哥詹姆斯之前雖表態，不會干涉球隊補強，但顯然對這波操作很滿意，連續發了好幾則限時動態，歡迎新隊友到來。

2年2.4億 魏少續留快艇

此外，魏斯布魯克以2年780萬美元（約2.4億台幣）續留快艇，沙波尼斯則和國王以5年2.17億美元（約68億台幣）續約。

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