亞洲公開賽台北站》扳倒韓將摘金 廖宇蓉找回初心

廖宇蓉（左三）摘下金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣柔道女將廖宇蓉昨在亞洲公開賽台北站女子70公斤級金牌戰擊敗南韓張涵碧，奪下轉換量級後的首面國際賽獎牌，總算擺脫低潮，讓她喜極而泣，也為今年成都世大運、杭州亞運注入強心針。

世大運、杭州亞運強心針

北市大研二的廖宇蓉在2019年時曾摘下亞洲公開賽63公斤級銅牌，且該年世錦賽拿下第7名，表現備受期待；無奈隔年因身體出狀況，必須服藥且體重上升，不得不轉換量級。而轉換賽場後一切得重新來過，加上疫情影響，讓她陷入低潮，即便難熬，她仍不願放棄，「不繼續練柔道的話，我的生命好像沒有意義。」她也感謝這段期間教練、學弟妹給她鼓勵，要她相信自己。

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廖宇蓉昨一路過關斬將摘金，她認為，這場比賽讓她找回初心，對於接下來國際賽更有自信，「經過這次低潮，得讓自己變得更好，不會只滿足於現況。」

呂欣芮國際賽首戰奪銀牌

女子78公斤以上量級，首度參與國際賽的呂欣芮金牌戰不敵南韓金姝旻，收下銀牌。呂欣芮坦言，畢竟是人生第一場國際賽，起初目標是不要受傷就好，沒想到闖進金牌戰，「但對方力氣很大，因為太緊張，腦袋有點亂掉，應該還可以更好。」這面銀牌為她帶來信心，暑假過後要升大四的她，預計先專心準備明年全大運。

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