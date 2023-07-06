PLG選秀少2大物 阿拉薩狀元熱門

林書豪（中）出席華航公益籃球營，與小球員及球迷開心互動。（記者陳志曲攝）

林彥廷報名CBA

PLG昨舉行新秀體能測試會，台藝大阿拉薩成為選秀狀元的呼聲高。（PLG提供）

唐維傑可能去T1

世新丹尼爾則可望在首輪入選。（PLG提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG昨舉行新秀體能測試會，被視為首輪選秀熱門人選的政大林彥廷、旅外唐維傑都沒到場，林彥廷確定報名中國CBA選秀，唐維傑則被T1球隊鎖定，雙雙退出11日的選秀會，台藝大外籍生阿拉薩可望成為PLG選秀狀元。

喬楚瑜（中）在對抗賽表現不差，吸引各隊教練團目光。（PLG提供）

昨天的體測會6支球團都派人到場，擁有今年狀元籤的新竹攻城獅總教練林冠綸表示，首輪不考慮後衛，將鎖定具身材、對抗性的球員。

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聯盟規定各隊只允許1位外籍生，外傳攻城獅將在8日中午前釋出伊波卡，把位置騰出給阿拉薩。不過，阿拉薩昨表現有點「掉漆」，在進行第一項衝刺就受傷離開，且他報名的高度是207公分，昨裸足測量縮水變成200公分。

世新丹尼爾可望首輪上榜

本屆選秀共8位外籍生報名，205公分世新大學丹尼爾，有望在第一輪第四順位被鋼鐵人挑選。據悉，鋼鐵人將終止和原本外籍生張傑瑋的合約。

本土球員最高是205公分的吳沛嘉，高師大廖景泰202公分居次，而199公分的喬楚瑜在對抗賽表現不差，夢想家教練團、領航猿總經理陳信安都有注意到他。

今年選秀並沒有即戰力球員，各隊都想透過自由市場補強，而最大咖的林書豪昨出席公益活動時透露，有不少球隊都對他有興趣，會和經紀團隊檢視各隊計畫再做打算，「我現在不追求數據，比較在意打球的意義。」

鋼鐵人新帥召喚林書豪

高雄鋼鐵人新主帥邱大宗昨也公開招募林書豪，他把自己比喻成船，想靠近海洋（林書豪），大讚他是台灣籃壇看板人物，有林書豪加盟好像比賽已贏了一半，「所以大家都搶得很兇，我也很期待跟這麼頂尖的球員合作。」

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