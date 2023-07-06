中職選秀弱勢力 大學幫5投有料

姚恩多（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕近年來大學球員在中職選秀屬相對弱勢族群，今年入選亞運培訓隊的林華偉（台體大）、曾家輝（台體大）、辛俊昇（國體大）、姚恩多（文化）、林旺熙（文化）等5名投手是比較受注目的大學選秀球員。

林華偉（資料照）

林華偉去年從穀保家商畢業獲得富邦悍將第12指名，但未能達成合約，就讀台體大馬上成為主力先發，去年12月曾在大專聯賽對輔大先發7局飆出10次三振，今年春季聯賽則在提前7局結束的比賽完封遠東科大，沒有被擊出安打，只讓遠東四壞球上壘1次。

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曾家輝則是經常把守台體大最後一關，去年在春季聯賽投22局，防禦率0.82，入選U23世界盃培訓隊，今年大專聯賽以防禦率0.64贏得投手獎。

來自澎湖的辛俊昇是190公分、100公斤的高大左投，高苑工商時期就有147公里的球速，曾獲選高中木棒聯賽投手MVP，但高三因左手腕韌帶撕裂傷休息7個月，升上國體大之後才逐漸恢復訓練，目前球速回到143公里。

姚恩多高中最快球速僅138公里，到大二已投到148公里，和林華偉是亞運培訓隊赴美移地訓練名單中僅有的兩位大學球員，都已先發登板，林華偉昨對NCAA明星隊先發1局掉1分。

林旺熙就讀鶯歌工商時就有球探注意，在總教練王傳家建議下先到大學磨練，去年底在大專聯賽飆出生涯最快的151公里球速。

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