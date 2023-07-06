晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職選秀弱勢力 大學幫5投有料

2023/07/06 05:30

姚恩多（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕近年來大學球員在中職選秀屬相對弱勢族群，今年入選亞運培訓隊的林華偉（台體大）、曾家輝（台體大）、辛俊昇（國體大）、姚恩多（文化）、林旺熙（文化）等5名投手是比較受注目的大學選秀球員。

林華偉（資料照）

林華偉去年從穀保家商畢業獲得富邦悍將第12指名，但未能達成合約，就讀台體大馬上成為主力先發，去年12月曾在大專聯賽對輔大先發7局飆出10次三振，今年春季聯賽則在提前7局結束的比賽完封遠東科大，沒有被擊出安打，只讓遠東四壞球上壘1次。

曾家輝則是經常把守台體大最後一關，去年在春季聯賽投22局，防禦率0.82，入選U23世界盃培訓隊，今年大專聯賽以防禦率0.64贏得投手獎。

來自澎湖的辛俊昇是190公分、100公斤的高大左投，高苑工商時期就有147公里的球速，曾獲選高中木棒聯賽投手MVP，但高三因左手腕韌帶撕裂傷休息7個月，升上國體大之後才逐漸恢復訓練，目前球速回到143公里。

姚恩多高中最快球速僅138公里，到大二已投到148公里，和林華偉是亞運培訓隊赴美移地訓練名單中僅有的兩位大學球員，都已先發登板，林華偉昨對NCAA明星隊先發1局掉1分。

林旺熙就讀鶯歌工商時就有球探注意，在總教練王傳家建議下先到大學磨練，去年底在大專聯賽飆出生涯最快的151公里球速。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。