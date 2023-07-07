溫網》大滿貫350勝 喬帥史上第3位

科維奇成為網球史上第3位「大滿貫350勝俱樂部」成員。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇昨在溫布頓網球錦標賽，以6：3、7：6（7：4）、7：5擊退澳洲湯普森，挺進男單32強，成為網球史上第3位「大滿貫350勝俱樂部」成員。

僅次費德爾369、小威廉絲365勝

36歲的喬科維奇昨掃出40記致勝球，雖不如湯普森的43個，憑藉穩定發球及高超的接發球技巧，3盤都力保發球局，讓對手俯首稱臣。

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喬科維奇生涯第一場大滿貫勝利是2005年法國公開賽，如今他已手握史上最多的23座大滿貫金盃，昨天這一勝更讓他集滿350勝，僅次於瑞士傳奇費德爾的369勝及美國天后小威廉絲的365勝，且兩人都已退休，喬帥有機會締造大滿貫最多勝紀錄。

未遇嚴重傷勢 36歲繼續奮戰

喬科維奇本季大滿貫已寫下16連勝，依舊主宰男子網壇，他不覺得自己變老，直言身體、頭腦、內心都還年輕，加上有孩子陪伴，讓他變得純真，最重要是他生涯未遇到嚴重傷勢，迄今才能繼續奮戰。

喬科維奇本屆將尋求第24座大滿貫冠軍，也有機會追平費德爾在溫網的8冠紀錄，但他並不在意能拿幾座大滿貫金盃，只想創造屬於自己的旅程。

擁有3座大滿貫冠軍的38歲瑞士老將瓦林卡，昨以6：3、4：6、6：4、6：2擊敗阿根廷29種子艾切維利，繼2015年後再度打進溫網32強。

下戰對決瓦林卡 生涯勁敵之一

瓦林卡下一場將對決喬科維奇，雙方過去26次交手喬帥取得20勝。不過，瓦林卡在2015年法網、2016年美網決賽兩度力壓喬帥，也是喬科維奇生涯勁敵之一。

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