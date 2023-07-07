晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》大滿貫350勝 喬帥史上第3位

2023/07/07 05:30

科維奇成為網球史上第3位「大滿貫350勝俱樂部」成員。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇昨在溫布頓網球錦標賽，以6：3、7：6（7：4）、7：5擊退澳洲湯普森，挺進男單32強，成為網球史上第3位「大滿貫350勝俱樂部」成員。

僅次費德爾369、小威廉絲365勝

36歲的喬科維奇昨掃出40記致勝球，雖不如湯普森的43個，憑藉穩定發球及高超的接發球技巧，3盤都力保發球局，讓對手俯首稱臣。

喬科維奇生涯第一場大滿貫勝利是2005年法國公開賽，如今他已手握史上最多的23座大滿貫金盃，昨天這一勝更讓他集滿350勝，僅次於瑞士傳奇費德爾的369勝及美國天后小威廉絲的365勝，且兩人都已退休，喬帥有機會締造大滿貫最多勝紀錄。

未遇嚴重傷勢 36歲繼續奮戰

喬科維奇本季大滿貫已寫下16連勝，依舊主宰男子網壇，他不覺得自己變老，直言身體、頭腦、內心都還年輕，加上有孩子陪伴，讓他變得純真，最重要是他生涯未遇到嚴重傷勢，迄今才能繼續奮戰。

喬科維奇本屆將尋求第24座大滿貫冠軍，也有機會追平費德爾在溫網的8冠紀錄，但他並不在意能拿幾座大滿貫金盃，只想創造屬於自己的旅程。

擁有3座大滿貫冠軍的38歲瑞士老將瓦林卡，昨以6：3、4：6、6：4、6：2擊敗阿根廷29種子艾切維利，繼2015年後再度打進溫網32強。

下戰對決瓦林卡 生涯勁敵之一

瓦林卡下一場將對決喬科維奇，雙方過去26次交手喬帥取得20勝。不過，瓦林卡在2015年法網、2016年美網決賽兩度力壓喬帥，也是喬科維奇生涯勁敵之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。