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NBA》馬刺狀元首秀 門票銷售一空

2023/07/07 05:30

黃蜂隊米勒。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪將在週六夏季聯賽對黃蜂之戰亮相，也是他進入NBA後首秀，引起各界關注，外媒指出，該場比賽門票早銷售一空，且票價遠高於一般夏聯賽事。

馬刺狀元溫班亞瑪。（歐新社）

2023年NBA狀元、榜眼對決

19歲溫班亞瑪 高226公分來自法國

19歲、226公分來自法國的溫班亞瑪今年加入NBA選秀引發關注，外媒給予高度評價，稱讚他是繼詹姆斯後的最佳新秀，最後也毫無意外以狀元之姿加入馬刺。

與黃蜂榜眼米勒過招 未演先轟動

溫班亞瑪本週六有機會對決黃蜂榜眼米勒，兩人過招戲碼未演先轟動。外媒指出，該場門票開賣不久即售罄，一般夏聯門票均價約在40美元(約1249台幣)，但這一戰最高票價已炒到617美元(約1萬9270台幣)，且均價落在195美元(約6090台幣)，遠高於上季馬刺例行賽平均票價69美元(約2112台幣)。

米勒已在夏季聯盟出賽過1次，繳出18分、5籃板、3助攻，這次要對決有溫班亞瑪坐鎮的馬刺，能否證明自己，備受矚目。

溫班亞瑪加入後帶旺馬刺票房，球隊新賽季季票已賣出超過4000組，展現他的高人氣。將披上1號戰袍出賽的他表示，因為他想永遠走在前面，所以沒有第一名以外的選擇，才會穿上1號球衣。

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