PLG桃色風波籠罩 代理執行長 鹹豬手熊抱啦啦隊長

甫接手代理執行長的周崇偉也被爆料對啦啦隊長Amber伸出鹹豬手。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG休季陷入桃色風波，執行長陳建州日前才因被指控性騷擾，自請暫停職務。未料甫接手代理執行長的周崇偉昨也被爆料在聚會中對新北國王啦啦隊長Amber伸出鹹豬手，他也坦承自己做了不恰當的事，已向公司自請處分。

周崇偉坦承不恰當 自請處分

陳建州日前遭藝人大牙爆料性騷擾，且藝人郭源元、台鋼獵鷹DJ妖嬌接力發聲，他也因此暫停執行長職務，而聯盟本週二也宣布由行銷總監周崇偉代理執行長。

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不過，才上任短短兩天，昨媒體人黃揚明在臉書上公布影片，周崇偉在聚會中企圖熊抱啦啦隊員，失控的舉措引發外界譁然。周崇偉表示，當天行為確實非常不恰當，所有批評指教他都虛心接受，也已向公司自請處分。聯盟方面則表示，懲處已送交董事會討論決議，會盡快公布結果。

Amber表示，事發當下確實很錯愕，也馬上回到自己的包廂，但聯盟工作人員隨即向她道歉，並告知後續會有懲處，她認為，聯盟態度積極，願暫時接受聯盟的處理方式。

楊敬敏婚外情 陳建州涉性騷

PLG今年休季風波不斷，先是前新北國王球星楊敬敏爆發婚外情，接著執行長陳建州陷入性騷疑雲，如今代理執行長周崇偉也爆出對啦啦隊伸魔爪，聯盟必須積極處理，才能讓焦點回歸球員及賽場。

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