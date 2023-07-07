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等一個正職缺 合庫台電0參與選秀

2023/07/07 05:30

合庫李亦崴是去年U23世界盃台灣隊長，也入選杭州亞運代表隊。（資料照）

求穩定捧鐵飯碗

不擠中職窄門

〔記者羅志朋／台北報導〕中職季中選秀下週三登場，總計178人報名，僅次於去年的185人為史上第二多，許多好手盼擠進職棒窄門的同時，合庫、台電卻無人投入選秀，成為歷年罕見現象，人生是抉擇的總和，他們走上截然不同的棒球路，選擇續捧「鐵飯碗」。

年薪上看百萬

U23世界盃奇才也心儀

去年合庫球員李亦崴、張文賢原本計畫參加選秀，最終僅捕手潘泓凱報名，獲中信兄弟第8輪指名；李亦崴是去年U23世界盃台灣隊長，當時外籍打擊教練克魯茲直言，「他身手這麼棒，沒打職棒實在太可惜！」

李亦崴解釋，去年底開出正職缺才打消選秀念頭，不是沒能力挑戰職棒，而是選擇穩定生活。張文賢則說，「去年底轉正職是關鍵，知道自己身材不突出，進職棒充滿挑戰和變數。」最終選擇留在合庫。

排隊等正職缺

有人足足等5年

合庫、台電正職球員每月本俸加津貼月收入逾6萬元，每年還有至少4個月的年終獎金，年薪上看百萬，已比中職一軍基本月薪7萬的待遇好，其中合庫、台電兩隊資深球員吳昇峰、黃健隆、林瀚、楊先賢、蕭帛庭、陳偉志、陳瑞慕年薪破百萬不成問題，近年不少年輕球員排隊等正職缺，甚至比取得職棒入場券還困難，台電捕手林軒逸預計下半年升格正職球員，足足等了5年。

合庫、台電球員不但收入穩定，只要身手不凡，就能成為業餘國家隊常客，李亦崴是今年杭州亞運少數的業餘國手，合庫總教練王燕國說，「我有跟亦崴分析，他才24歲，打4屆亞運絕對沒問題，就像林瀚這樣。」

當然，仍有不少好手挑戰職棒名利雙收，當年張志豪已是合庫正職球員，當時兄弟總教練陳瑞振三顧茅廬才說服他出來選秀，如今生涯收入超過7000萬元；林益全原為台電正職球員，當年興農牛總教練徐生明和領隊劉志昇說動他加盟，不到40歲已賺近億元。

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