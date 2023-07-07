U18兩大主將 被勸進台電、合庫

鄭俊瑋去年在U18世界盃台日大戰一戰成名，目前是台電非正式球員。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年U18世界盃台灣隊拿下亞軍，兩大主將鄭俊瑋、陳致語現分別效力台電、合庫，沒有順勢報名今年中職選秀；昔日平鎮強投賴延峰也續待合庫。對照同梯搶進中職，這幾位年輕好手棒球路決定暫緩腳步，未來動向備受關注。

陳致語今年從平鎮高中畢業，隨即進入合庫發展。 （資料照）

鄭俊瑋釀實力 暫不挑戰職棒

合庫賴延峰青棒時期深受當時兄弟農場主管彭政閔讚賞。（資料照）

去年鄭俊瑋從麥寮高中畢業選秀落榜，隨後征戰U18，對日本他掃出2支長打，打下5分打點一戰成名，U18結束他進入台電，現為非正式球員；陳致語去年U18上壘率近5成，4次盜壘都成功，壘間破壞力十足，今年從平鎮高中畢業來到合庫發展，等待正職缺。

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台電總教練鄭竣哲透露，鄭俊瑋其實非常想選秀，但教練團評估球技還不足以挑戰職棒，未來實力若提升或許就會選秀，在台電升正職球員大概要再等兩年。

陳致語等正職 循賴延峰模式

合庫總教練王燕國表示，陳致語實力沒話說，只是不到170公分高，身材受限，平鎮教頭吳柏宏說服他來合庫，「他應該沒意願挑戰職棒，未來將循賴延峰模式轉正職。」

剛滿20歲的右投賴延峰過去在青棒表現，深獲當時兄弟農場主管彭政閔讚賞，不過賴延峰前年高中畢業赴合庫，隔年即升正職，也曾入選亞運培訓隊，4月底春季聯賽他曾喊話，「如果今年不選的話就放棄挑戰職棒。」

不過王燕國透露，今年賴延峰狀況不佳且手部不適才沒選秀，其實仍有打職棒的念頭，教練團立場採開放態度，選手挑戰棒球最高殿堂當然是好事。

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