中職不比旅外差 陳韻文有說服力

2014年陳韻文（左）加盟統一獅，由當時的總教練陳連宏為他戴上球帽。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕鶯歌工商左投曾奕翔報名中職選秀後，傳出曾有大聯盟球隊開價20萬美元，可能正處於抉擇的十字路口。

被看好可以在中職選秀會第一輪獲選的北科附工王念好，雖然曾有國外球探接觸，很早就堅定選擇中職，王念好也表示，現在中職的環境已經不會比國外差。

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其實，即使有旅外機會，中職也可以是更好的選項，統一獅終結者陳韻文是最好的例子。

當年美職至少3隊招手

開價30萬美元

陳韻文高二就入選U18世界盃國手，球速達到150公里，2014年從屏東高中畢業後，至少有3支大聯盟球隊對他有興趣，並有球隊開出30萬美元簽約金，當時外界都認為他會旅外，他卻在中職選秀報名截止前宣布參加選秀，獲得統一獅第1指名，簽約金505萬打破當時的隊史和中職高中球員紀錄。

陳韻文職棒生涯前兩年遊走先發和後援，表現並不理想，2017年起專任後援，終於找到最佳定位，該年出賽55場拿下11次救援、11次中繼，防禦率也從2016年的7.76大幅下修到3.60，2018年起成為當家終結者，2019年月薪達到28.5萬，更以24次救援成功首度奪得救援王，季後簽下總值924萬的2年合約，期間締造中職史無前例的救援王3連霸，2022年季前再獲得總值1980萬元的3年合約，今年月薪55萬。

除了優渥的薪水，27歲的陳韻文今年再打破林岳平保持的生涯129次救援成功紀錄，目前推進到136次，在史上留名。

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