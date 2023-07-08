大聯盟4年台投荒 王建民解題

兄弟投手教練王建民2005年大聯盟初登板，自此台灣投手連續15年在大聯盟沒缺席。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕文化大學203公分高的「巨投」林振瑋，近期風光加盟美職紅雀，極速160公里的他未來能否「飆」上大聯盟值得期待，中信兄弟投手教練王建民認為，速度是基本條件，還有比球速更重要的東西。

黃暐傑是近年最後一任在大聯盟出賽的台灣投手。（資料照）

現役美職12投 力拚攻上大聯盟

2005年王建民、郭泓志躍上大聯盟舞台，自此連續15年都有台灣投手在大聯盟出賽，倪福德、陳偉殷、李振昌、羅嘉仁、王維中、胡智爲、曾仁和、黃暐傑依序亮相，然而2019年5月15日黃暐傑投完至今，大聯盟再也不曾出現台灣投手的身影。

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美職體系現有12名台灣投手，黃暐傑今年動右手肘韌帶置換手術養傷中，鄧愷威效力巨人3A，劉致榮在紅襪2A，其他9投最高層級皆在高階1A以下，其中5人今年才簽約，要找到像王建民、陳偉殷這樣長期站穩大聯盟的強投，似乎是艱鉅任務。

王建民大聯盟生涯拿下68勝為台灣球員之最，他表示，2000年到洋基小聯盟發展，當時看到球速超過150公里就覺得很快了，能丟到160公里根本是怪物，「現在大聯盟每隊都有很多球速超過160公里的投手，時代不同了。」

火球已失優勢 變化球躍居王道

今年林振瑋和潘文輝晉升「160俱樂部」，王建民說，近年國外投手普遍接受科學化訓練，球速顯著提升，國內所謂的「火球男」已不具優勢，投手旅美發展除了均速要提升，更重要的是變化球準度和品質，武器球要比別人好，在美國才有生存本錢。

王建民指出，台灣投手無論體型和力量都不如老外，必須靠其他東西彌補，例如改善訓練方式，找到更好的投球發力點。

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