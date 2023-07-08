中職上半季檢討》悍將中心打線打擊率0.218 墊底致命傷

李宗賢（右）是悍將打線少數亮點。（資料照）

中職上半季結束後，各隊至少有超過10天休兵盤整期，下半季14日開戰，5隊重返起跑點，爭搶季後賽最佳位置。本報將陸續檢討各隊上半季影響戰績最核心問題。

悍將上半季數據

記者羅志朋／綜合報導

富邦悍將最後15場只拿到1勝，半季勝率3成75敬陪末座收場，這15戰團隊打擊率僅2成23，場均得3分，打線低迷也讓悍將難逃連兩年上半季墊底命運。

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悍將總教練丘昌榮去年季前接掌兵符至今，勝率僅3成94，他表示，執教以來打線始終不穩定，攻勢不夠連貫，中心打者得點圈打擊能力較薄弱，大量得分機會相對較少。

本季悍將中心打線整體打擊率僅2成18，其中3、4棒得點圈打擊率都不到2成，繳出全聯盟最差攻擊績效，另外，團隊僅27轟、長打率3成40同樣墊底。

丘總認為，去年下半季球隊勝率逾5成，關鍵在於王勝偉、范國宸、王正棠與辛元旭為首的打線能串聯，今年攻勢出現斷層，期待下半季王勝偉與張進德傷癒歸隊，團隊攻守能更穩定。

牛棚防禦率 聯盟次佳

本季悍將團隊失誤58次、守備率9成75只贏過樂天桃猿，其中游擊手出現17次失誤，遠多於中信兄弟的3次，好的地方在於團隊防禦率3.93、牛棚3.61都是全聯盟次佳；丘總指出，守備穩定性不足導致投手群多掉分應盡量避免，一支球隊若沒有攻守俱佳的先發9人，投手表現再怎麼好也沒辦法贏球。

換血年輕化政策 尚未擺脫陣痛期

近年悍將換血走年輕化政策，戰績卻始終不見起色，丘總說，「我們需要一些時間整合，但不希望球員較年輕當做輸球理由，打職棒沒有空間找藉口，希望選手把握機會。」

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