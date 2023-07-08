溫網》雙冠科薇托娃 9度挺進32強

溫網兩屆冠軍科薇托娃昨擊退薩諾維琪，第9度闖進32強。（美聯社）

本屆大熱門 奪冠就平紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩屆冠軍科薇托娃寶刀未老，這位33歲的捷克左手拍名將火力全開，2個6 ：2轟垮白俄羅斯老冤家薩諾維琪，職業生涯第9度挺進溫布頓網球錦標賽女單32強 。

科薇托娃先前柏林女網封后，加上全英草地俱樂部連闖兩關，總計草地7連勝的氣勢如虹，她自2018 年溫網首輪爆冷慘遭薩諾維琪淘汰後，已締造對戰3連勝。身為本屆女單籤表中僅有的三位前任冠軍，科薇托娃近況甚佳，也被各界看好是最後高舉「 玫瑰露水盤」的大熱門之一，期許追平退役名將艾芙特3冠紀錄的她，賽後向第2球場觀眾送出飛吻致意，「我很高興回到這裡，不知道還能在溫布頓打多久，但我想享受它，我喜歡草地。」

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莎巴蓮卡 苦戰逆轉勝

擅長草地作戰的科薇托娃，唯二大滿貫金盃就是 2011、2014年溫網拿下，第15度參賽的她，發揮豐富經驗與重砲發球，開賽破發 2 ：0開局，儘管第5局遭到薩諾維琪回破，身高183公分的科薇托娃隨即雙破壓制，一口氣連下3局先馳得盤。次盤第9種子歷經互破開局，關鍵第6局再度突破，順勢直落2出線。此役科薇托娃第1發得分率達83%，且6度破發，僅花1小時14分鐘出線。

此外，白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡重返溫網，歷經3盤苦戰大逆轉，總算以2：6、 7：5、 6 ：2扳倒俄國轉籍法國的格拉切娃，這位女網「新三巨頭」2連勝挺進第3輪，下個對手為俄國布林可娃。

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