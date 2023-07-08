晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

溫網》雙冠科薇托娃 9度挺進32強

2023/07/08 05:30

溫網兩屆冠軍科薇托娃昨擊退薩諾維琪，第9度闖進32強。（美聯社）

本屆大熱門 奪冠就平紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩屆冠軍科薇托娃寶刀未老，這位33歲的捷克左手拍名將火力全開，2個6 ：2轟垮白俄羅斯老冤家薩諾維琪，職業生涯第9度挺進溫布頓網球錦標賽女單32強 。

科薇托娃先前柏林女網封后，加上全英草地俱樂部連闖兩關，總計草地7連勝的氣勢如虹，她自2018 年溫網首輪爆冷慘遭薩諾維琪淘汰後，已締造對戰3連勝。身為本屆女單籤表中僅有的三位前任冠軍，科薇托娃近況甚佳，也被各界看好是最後高舉「 玫瑰露水盤」的大熱門之一，期許追平退役名將艾芙特3冠紀錄的她，賽後向第2球場觀眾送出飛吻致意，「我很高興回到這裡，不知道還能在溫布頓打多久，但我想享受它，我喜歡草地。」

莎巴蓮卡 苦戰逆轉勝

擅長草地作戰的科薇托娃，唯二大滿貫金盃就是 2011、2014年溫網拿下，第15度參賽的她，發揮豐富經驗與重砲發球，開賽破發 2 ：0開局，儘管第5局遭到薩諾維琪回破，身高183公分的科薇托娃隨即雙破壓制，一口氣連下3局先馳得盤。次盤第9種子歷經互破開局，關鍵第6局再度突破，順勢直落2出線。此役科薇托娃第1發得分率達83%，且6度破發，僅花1小時14分鐘出線。

此外，白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡重返溫網，歷經3盤苦戰大逆轉，總算以2：6、 7：5、 6 ：2扳倒俄國轉籍法國的格拉切娃，這位女網「新三巨頭」2連勝挺進第3輪，下個對手為俄國布林可娃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。