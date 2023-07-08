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加拿大羽球公開賽》許玟琪晉8強 今抗依瑟儂

2023/07/08 05:30

依瑟儂（美聯社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租「學霸」許玟琪昨在超級500系列加拿大公開賽女單16強以21：12、21：7輕取地主女將艾蓮娜．張，今和泰國一姐依瑟儂爭奪4強門票。宋碩芸則要對決甫拿下台北公開賽亞軍的華裔美籍好手張蓓雯。

許玟琪昨在加拿大公開賽女單擊敗艾蓮娜．張，今將與依瑟儂搶4強門票。（資料照）

宋碩芸 將對張蓓雯

世界排名21的許玟琪自6月初起連續3站一輪遊，台北公開賽後經過一週調整，在加拿大重新出發，首輪以直落二輕取丹麥女將蘇兒茲。昨遭遇排名255的艾蓮娜．張，許玟琪沒碰上太多挑戰，僅用24分鐘就收下勝利。

許玟琪晉級後將強碰世界排名第8的依瑟儂，兩人在6月中的印尼公開賽剛對決，當時由依瑟儂勝出。另一台灣女單好手宋碩芸以21：12、21：18拍下去年台北公開賽亞軍日本川上紗惠奈，將和張蓓雯爭奪4強門票。

麟洋配 再度闖進8強

近期陷入傷病困擾的黃金男雙李洋／王齊麟，昨以21：13、21：16收拾美籍華裔的邱愷翔／賈許元，自今年4月亞錦賽拿下銅牌後，相隔3個月再度闖進8強。麟洋配今和印尼「奶爸組合」塞帝亞萬／阿赫桑爭奪4強席次，預料是場硬仗，兩人過去對上「奶爸組合」取得5勝6負，近期拿下3連勝。

其他闖進8強的台將還有男雙楊明哲／邱相榤及混雙李哲輝／許雅晴、李芳任／許尹鏸。

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