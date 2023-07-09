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棒壇2林1張話題燒 印證「弟弟強傳說」

2023/07/09 05:30

張育成重返大聯盟首戰先發守游擊，首打席就敲出勝利打點，扮演紅襪致勝功臣。（美聯社）

紅襪台將張育成昨回歸大聯盟首戰就敲安建功，另一旅美好手林子偉在週三登場的中職選秀會上，有機會成為台鋼雄鷹狀元郎，而上月以120萬美元簽約金加盟紅人的林盛恩，則追隨張育成、林子偉的腳步挑戰大聯盟。3名好手有個另類共通點，就是身為弟弟的他們，表現更勝同在球場打拚的哥哥，也印證棒壇流傳已久的都市傳說。

國內棒球圈兄弟檔

基層球界有此一說 弟表現普遍優於兄

林子偉的哥哥林子涵（右二）從小展現絕佳運動能力。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕弟弟表現普遍優於哥哥，是國內基層棒球界流傳已久的說法，林子偉、林盛恩的哥哥林子涵、林盛祖都沒打職棒，富邦悍將捕手張進德球技不俗，但在大聯盟打拚的弟弟張育成更活躍。

林子偉（資料照）

另外，從早期的郭泰源、呂明賜、陳金鋒，到近代的陽岱鋼、王維中、倪福德、羅嘉仁、蔣智賢，再到年輕一輩的李灝宇、古林睿煬、徐若熙、余謙、宋文華、林靖凱，都是弟弟成就高於哥哥，40歲的平鎮青棒總教練吳柏宏說，「我小時候打球就聽過這種說法。」

張育成（左一）與大哥張進德（右一）、二哥張承駿曾同時效力台中高農青棒隊。（資料照）

高雄忠孝青少棒總教練倪國展，昔日帶過林子涵與林子偉、林盛祖與林盛恩兄弟檔，他表示，林子涵與林盛祖的運動能力很好，只是弟弟表現更突出，特別是動作協調性堪稱一流，「子偉剛進來就和學長一起打比賽，盛恩更是沒話說，打擊爆發力比同期的子偉好很多。」

陳連宏（後）與弟弟陳金鋒是台灣棒壇知名兄弟檔。（資料照，統一獅提供）

倪國展認為，哥哥先打球，多半靠自學，弟弟從旁模仿並接受指導，學習時間縮短，加上不想輸哥哥的企圖心，訓練更認真，這是「弟優於兄」比例較高的主因。

王躍霖（左）與弟弟王維中在味全龍當隊友。（資料照）

張育成、林盛恩正夯 林子偉選秀搶版面

上週林子偉報名中職選秀，倪國展指出，當初林子偉旅美給自己5年挑戰大聯盟，結果在第5年如願，這幾年歷經波折，這時候回來是正確的選擇。

吳柏宏說，哥哥通常在小四接觸棒球，弟弟憧憬哥哥跟著打球，多半從小一、二開始接觸，球齡更長，等於提前適應環境，但他強調，「這只是巧合，哥哥比弟弟好的例子也不少，例如彭政閔和高國輝，天分也很重要。」

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