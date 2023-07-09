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張育成110%回歸 紅襪游擊吞定心丸

2023/07/09 05:30

紅襪本季游擊守備成績

〔記者林宥辰／綜合報導〕相隔74天，紅襪終於盼到張育成強勢回歸！歸隊首戰，張育成就先發陣守游擊防區，不但2局下首打席就擊出帶2分打點安打，9局上還策動再見雙殺，在攻守兩端都有貢獻，助隊7：3擊敗運動家。

張育成（左）復出第一戰就有強大存在感。（取自紅襪IG）

先發貢獻2打點 策動再見雙殺

張育成賽前受訪坦言心情像是首度被叫上大聯盟一般興奮，昨他擔任先發第9棒，首打席就面臨1出局滿壘的得分契機，一棒從對方投手梅迪納手中擊出中外野安打，不但助球隊先馳得點，還開啟單局5分攻勢。

這是張育成自4月25日左手鉤狀骨骨折受傷後的首戰，累計打擊率1成46，雖然其他3次打擊都吞下三振，但敲安貢獻勝利打點，仍是贏球一大關鍵。

張育成賽前才對美國記者表示會盡全力「給球隊百分百的自己」，美媒後來則報導，張育成不僅以行動證明，更表現了「110%的自己」。

昨役以前，紅襪團隊在游擊防區有全聯盟最多19次失誤，共7人先發或替補守過游擊，張育成是先發至少10場以上的4人中，唯一未出現失誤的球員。張育成昨在本季游擊防區守備達100局，守備率仍是完美的1，美媒預測在球星史托利8月歸隊前，「Yu Chang」會續扛游擊手的大部分先發重任。。

紅襪拿下本季第46勝，仍在美聯東區墊底，運動家則吞下全聯盟最慘第65敗，在美聯西區和排頭遊騎兵有多達27.5場勝差。

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