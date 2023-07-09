T1選秀體能測試會 林信寬膽子大 熱門人選

被視為首輪選秀熱門人選的台師大前鋒林信寬，有機會被台啤雲豹用狀元籤挑中。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟昨舉行新秀體能測試會，被視為首輪選秀熱門人選的台師大前鋒林信寬，有機會被台啤雲豹用狀元籤挑中，他表示，自己對於頭銜沒想太多，只希望能加入有更多發揮空間的球隊。

盼在台啤雲豹與魔獸併肩

只報名T1選秀的林信寬，被外界視為狀元不二人選，台啤雲豹也對他頗有興趣，而出席體測會的雲豹球員發展兼技術顧問的劉嘉發表示，有看過林信寬在UBA的表現，力讚他是一位「膽子大」的球員。

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對於可能加入台啤雲豹，林信寬表示，蔣淯安、李啟瑋等國手也在球隊，希望能從前輩身上挖寶，並補足不足之處。對於「魔獸」霍華德可能回鍋雲豹，林信寬笑說，確實希望有機會能跟他一起打球，因為霍華德是自己以前就很關注的NBA球星。

昨天體測會6隊都有派人到場，從頭組軍的台新也派代表出席，他們在首輪握有第2順位選秀權，但球隊並未接受訪問，且正式隊名及隊徽等詳細資訊將等到7月14日選秀會後才一併公告。

台中太陽選定 3位前鋒球員

至於台中太陽在選秀會握有第三順位選秀權，總經理汪蔚傑透露心儀人選，包括高雄師大蔡鎮嶽、廖景泰和台灣師大張兆辰等3位鋒線球員，以符合新教練塔克想要的快速球風陣容為主。

T1體測會仍有部分球員缺席，首輪熱門人選的健行科大高錦瑋因參加世大運移地訓練請假，旅美的唐維傑因養傷中同樣缺席，另外，健行丁冠皓及輔大王翊帆則退出選秀。

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