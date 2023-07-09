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溫網》三組台將開胡 女雙晉32強

2023/07/09 05:30

謝淑薇女雙強勢開胡。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕3組台將女雙昨都在溫布頓網球錦標賽開胡，謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃以6：1、6：2快斬布林可娃（俄國）／格拉切娃（法國），小薇還寫下2019年迄今的溫網女雙13連勝紀錄。

詹詠然 （右）與詹皓晴（左）溫網女雙開胡。（劉雪貞提供）

小薇曾三度封后 寫下13連勝紀錄

吳芳嫺（左）溫網女雙首勝到手。 （教練何智仁提供）

休兵逾1年半的謝淑薇，4月底復出手感依舊，挾著法網女雙第2冠餘威，來到更拿手的溫網，與本賽季結束將退休的史崔可娃重新合作，首輪面對「俄法組合」，一路壓制對手，直落2出線，32強遭遇爆冷扳倒美澳第4種子的楊釗煊（中國）／亞歷山卓娃（俄國）。

謝淑薇過去在溫網3度封后都和不同搭檔，從2013年中國彭帥、2019年史崔可娃，到2021年比利時的梅騰絲，堪稱「百搭傳奇」。扣掉2020年疫情停辦、去年休息，近年女雙還未嘗敗績。

吳芳嫺對手換人

捷克頭號種子衛冕者克蕾琪可娃／西妮雅可娃因傷退賽，改由比利時組合波娜凡屈爾／詹妮夫絲凱替補，吳芳嫺與中國的朱琳把握機會，2個6 ：4奏捷，吳芳嫺繼法網之後，溫網女雙首勝也到手。

詹詠然／詹皓晴 終止草地3連敗

女雙12種子詹詠然／詹皓晴則以6：3、6：2擊退美國張笑心／庫莉可芙，終止草地3連敗。

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