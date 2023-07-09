溫網》喬帥安抵16強 延續31連勝

喬科維奇安抵男單16強，也延續溫網31連勝。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕趕在溫布頓網球錦標賽深夜關燈前，塞爾維亞衛冕者喬科維奇6：3、6：1、7：6（7：5）力退38歲瑞士老將瓦林卡，安抵男單16強，也延續溫網31連勝。

史薇泰克強碰東奧金牌瑞士班西琪，力爭8強門票。 （美聯社）

上月法網笑捧史上最多23座大滿貫冠軍的喬科維奇，轉戰溫網鎖定5連霸、第8冠，氣勢如日中天，連瓦林卡都直言難以擊敗近況甚佳的喬帥，36歲的喬帥牢牢掌控戰局，僅花2小時7分鐘就晉級，離當地11點宵禁僅剩不到15分鐘，他說，「我們是兩個老傢伙，和年輕人一起戰鬥，這太神奇了，相當鼓舞人心。」

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穆雷出局 淚灑記者會

同樣36歲的英國名將穆雷，錯失盤數2：１領先，隔日補賽被拖入5盤大戰，遭希臘第5種子西西帕斯以7：6（7：3）、6：7（2：7）、4：6、7：6（7：3）、6：4淘汰，次輪出局的穆雷非常沮喪，淚灑記者會，不確定明年是否再戰溫網。

史薇泰克 強碰東奧金牌

波蘭世界球后史薇泰克穩健出擊，6：2、7：5解決克羅埃西亞馬蒂琪，已追平2021年女單16強佳績，下一輪將強碰東奧金牌瑞士班西琪，力爭8強門票。

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