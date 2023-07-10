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中職上半季檢討》龍拚復出首冠 等待打線奮起

2023/07/10 05:30

味全龍上半季團隊數據

味全龍上半季打出30勝27敗3和，高居第2，寫下復出中職以來最佳半季勝率（5成26）和排名紀錄，放眼下半季要衝刺季冠軍，除了聯盟第2少得分的打線要奮起，3洋投歸位後也要仰賴本土投手鞏固更穩定的先發輪值。

味全龍2大主砲吉力吉撈．鞏冠（見圖，資料照）和林智勝，今年破壞力下降。

上半季第2 回歸中職最佳

味全龍林智勝。（資料照）

味全團隊投手防禦率4.03，全聯盟墊底，最大關鍵在5月初布里悍左腳骨裂，長期脫離戰線，連伍鐸5月底也跟著缺陣，僅靠鋼龍獨自撐起洋投輪值；而郭郁政、吳俊杰、曹祐齊和林子昱輪轉的本土輪值續航力有限，半季僅貢獻4場優質先發，是聯盟唯一土投未滿10次球隊。

團隊投手防禦率4.03墊底

龍隊上半季落後獅隊僅3.5場，下半季要超車整體戰力完整的獅子軍，龍群打擊要再加油。龍軍上半季僅拿252分，僅勝過富邦悍將，苦吞417次三振更是聯盟最多，因而必須以速度戰來增加得分機會，光是上半季就有聯盟最多的44次盜壘成功。

龍隊新生代打者李凱威、劉基鴻本季都更上一層樓，就等中老生代的吉力吉撈．鞏冠和林智勝跟上腳步，2支主砲去年雙雙扮演聯盟最恐怖打者，今年成績雖然仍在平均以上，破壞力跟去年比較有落差，特別是「大師兄」僅貢獻121打席。若2名主砲能複製上季火力，對整體得分效率幫助更大。

（記者龔乃玠）

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