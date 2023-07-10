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揹重裝完攀三角點 山友︰比登百岳還難

2023/07/10 05:30

台灣全部三等三角點位置圖（含增補部分），由圖可知羅明原的成就有多難。（取自網路）

在山岳界以開發困難路線聞名、外號「風林火山」的陳嘉權認為，羅明原達成這個特殊紀錄不只前無古人，恐怕也難有來者，那些三角點的位置大部分不是主流登山路線，甚至無路可走，從行前縝密計畫，比對地圖和判讀路線，有許多要揹著重裝探勘摸索，難度比登百岳高出許多，除了基本體能，還需具備探勘能力，還有時間和強大執行能力，確實非常人能達成。

外號「風林火山」的陳嘉權（左）與聯電新加坡廠前廠長林振堂（右）代表致贈羅明原「台灣第一人」木雕。（記者王元鴻攝）

陳嘉權憶山上借爐之恩

陳嘉權在2009年元旦獨行於南二段，瓦斯爐頭卻壞掉了，遇上同樣獨行的羅明原，因借用他的爐頭而結識，羅明原說，山間獨行的人分道揚鑣，通常都是互道珍重瀟灑離去，不會留下聯絡方式，沒想到多年後又在山上巧遇，陳嘉權認出有「借爐之恩」羅明原，兩人再續前緣。

在羅明原締造紀錄的過程中，陳嘉權也陪他爬了一些，其中台中和平標高2938公尺的基隆山三等三角點，從西北稜線攻頂，沿途許多陡峭的斷稜絕壁，稍有閃失可能沒命，是他們認為極為困難的路徑。

林振堂︰後人跟上恐不易

聯電新加坡廠前廠長林振堂也是資深登山愛好者，他與陳嘉權和幾個山友特別訂製一個「台灣第一人」的木雕送給羅明原。根據他的觀察，羅明原在探索這些三角點時，不只體力和個人能力強大，且非常有效率，更重要的是風險評估和控管幾近完美，羅明原用經營企業的精神也發揮在登山方面，後人要跟上恐怕不容易，且他雖曾到國外登大山，但堅持探索台灣的土地優先，台灣第一當之無愧。（記者王元鴻）

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