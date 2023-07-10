澳洲公開賽》搶巴黎奧運積分 羅嘉翎帶傷奪金

羅嘉翎（左二）昨在澳洲跆拳道公開賽決賽帶傷上陣，力退日本第2種子平林霞，勇奪今年首面金牌。（教練劉聰達提供）

力退日本好手 今年首金

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運銅牌得主羅嘉翎昨在澳洲跆拳道公開賽帶傷上陣，改戰女子62公斤級，一路過關斬將，在決賽以2：0力退日本第2種子平林霞，勇奪本季首面金牌。

教練劉聰達表示，羅嘉翎在上月世錦賽結束後出現腳踝傷勢，跑步都會痛，現在只能多休息，或是透過保護性訓練，也因體重調整不及，這次澳洲公開賽也從原本的57公斤級改參加62公斤級。

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積分暫居第6 須拚前5名

劉聰達表示，羅嘉翎因有傷在身，面對力量更強的對手只能「閃著打」，盡量不讓傷勢加劇，此行已達成拿到積分的目標。

羅嘉翎今年已拿下1金、2銀、1銅，在奧運積分排名暫居第6，必須在年底前躋身前5才能搶下巴黎奧運資格，她接下來將返台持續備戰，瞄準7月底登場的成都世大運、9月巴黎大獎賽及杭州亞運。

為了搶積分，羅嘉翎下半季賽程相當密集，幾乎每個月都有比賽，劉聰達表示，愛徒會持續治療傷勢之外，也已跟國訓的營養師配合，讓她在減少訓練下能透過飲食調整維持體重備賽，「畢竟現在每場比賽都不能少。」

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