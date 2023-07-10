晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳洲公開賽》搶巴黎奧運積分 羅嘉翎帶傷奪金

2023/07/10 05:30

羅嘉翎（左二）昨在澳洲跆拳道公開賽決賽帶傷上陣，力退日本第2種子平林霞，勇奪今年首面金牌。（教練劉聰達提供）

力退日本好手 今年首金

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運銅牌得主羅嘉翎昨在澳洲跆拳道公開賽帶傷上陣，改戰女子62公斤級，一路過關斬將，在決賽以2：0力退日本第2種子平林霞，勇奪本季首面金牌。

教練劉聰達表示，羅嘉翎在上月世錦賽結束後出現腳踝傷勢，跑步都會痛，現在只能多休息，或是透過保護性訓練，也因體重調整不及，這次澳洲公開賽也從原本的57公斤級改參加62公斤級。

積分暫居第6 須拚前5名

劉聰達表示，羅嘉翎因有傷在身，面對力量更強的對手只能「閃著打」，盡量不讓傷勢加劇，此行已達成拿到積分的目標。

羅嘉翎今年已拿下1金、2銀、1銅，在奧運積分排名暫居第6，必須在年底前躋身前5才能搶下巴黎奧運資格，她接下來將返台持續備戰，瞄準7月底登場的成都世大運、9月巴黎大獎賽及杭州亞運。

為了搶積分，羅嘉翎下半季賽程相當密集，幾乎每個月都有比賽，劉聰達表示，愛徒會持續治療傷勢之外，也已跟國訓的營養師配合，讓她在減少訓練下能透過飲食調整維持體重備賽，「畢竟現在每場比賽都不能少。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。