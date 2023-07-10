女網新三巨頭 殺進溫網16強

安德烈耶娃（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被譽為女網「新三巨頭」的史薇泰克、莎巴蓮卡、蕾巴金娜，全殺入溫布頓網球錦標賽女單16強，衛冕者蕾巴金娜昨只花57分鐘就以2個6 ：1淘汰「英國一姊 」波爾特。

蕾巴金娜淘汰英國一姊

蕾巴金娜強轟7記愛司 、5度破發，橫掃世界排名89的波爾特，也讓2018年以來首次沒有英國女單躋身16強。俄國轉籍哈薩克的蕾巴金娜，去年在決賽擊敗突尼西亞女將賈珀，贏得生涯首座大滿貫女單冠軍，如今已在全英草地俱樂部締造10連勝，這位場上「冷面殺手」受訪時仍然羞澀，「我打得非常好，從頭到尾都保持專注。」她將與巴西女將瑪雅爭奪8強門票。

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莎巴蓮卡連戰俄國悍娃

今年初澳網封后、法網闖進4強的白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡，6：2、6：3解決俄國布林可娃，16強將遭遇俄國的亞歷山卓娃，由於過去對戰以2勝3負落居下風，莎巴蓮卡不敢輕敵，「她侵略性十足，擊球又平又快，發球和移位都很好，確實不好對付。」

16歲安德烈耶娃爆冷再勝

16歲俄國天才少女安德烈耶娃再爆冷門，6：2、7：5扳倒同胞21種子波塔波娃，成為2019年美國15歲高芙以來，溫網16強最年輕女將。

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