T1今選秀 林信寬狀元呼聲高

健行科大高錦瑋有機會當榜眼。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟選秀今天下午登場，握有狀元籤的台啤雲豹預料將選進台灣師大前鋒林信寬，至於新軍台新隊也將揭開「神祕面紗」，用探花籤揭曉隊史首名新秀。

T1聯盟選秀今登場，台師大林信寬被看好是狀元郎大熱門。（資料照）

健行高錦瑋看好奪榜眼

T1前2季都採指名選秀，每隊首輪同時指名，因此沒有真正的狀元，今年首度改成自然選秀，共有41人成功報名，外界預估，上季在UBA表現出色的林信寬將成為聯盟史上首位狀元，而擁有不俗能力的健行科大後衛高錦瑋當榜眼。

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上季墊底的雲豹握有狀元籤，加上交易得到的榜眼籤，矢志將最好新秀一網打盡，在新賽季翻身，而從頭組軍的台新在首輪握有第3、第4及第8順位選秀權，盼藉此補齊陣容，而兩隊的補強動作也將成為今年選秀最大焦點。

台新在季後宣布承接台啤參賽權加入T1，只確定主場為台北市，據了解，因其與PLG夢想家冠名贊助還未結束，隊名、隊徽等資訊不會在今天揭曉，會再日後舉辦記者會正式公布。

探花選誰？ 台新不劇透

台新目前陣中只確定有從台啤雲豹交易來的黃聰翰，任何位置的球員都欠缺人手，且球隊代表在體測會並未透露選才方針，也讓外界猜不透到底他們會用探花籤選誰，旅美唐維傑、僑光科大劉彥廷、世新大學吳沛嘉都是可能人選。

台中太陽第2輪才能挑人

至於高雄海神、台鋼獵鷹和中信特攻陣容完整，且選秀順位排在後段，沒有太多主動權，不排除在首輪就放棄，而台中太陽則是在交易首輪選秀權後，要等到第二輪才能挑人。

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