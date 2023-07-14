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田徑亞錦賽》輸給壓力 余雅倩第4爆哭

2023/07/14 05:30

女子鏈球排名第4，余雅倩無緣奪牌，淚灑比賽現場。（特派記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕女子鏈球好手余雅倩生涯首度站上亞錦賽舞台，昨決賽一度暫居第3，卻因太想要成績反而嚴重失常，最終61公尺19排名第4，無緣站上頒獎台，賽後直接淚灑現場。

余雅倩4月於美國美國長灘邀請賽擲出67公尺32，並再度刷新全國紀錄，因此這次雖然是亞錦賽菜鳥，仍被各方看好可以站上頒獎台。不過外在壓力及自己的求好心切，余雅倩昨慌了手腳，前兩次試擲都失敗收場，在第3次才拿到60公尺54，不僅保住後三擲機會，更一度暫居第3。

只是，日本村上來花很快搶回第3名，余雅倩變得越來越急，即使第4次取得此場個人最佳61公尺19，還是無法追上對手。村上來花以64公尺17摘銅，銀牌是美日混血麥可阿瑟66公尺56，中國趙杰69公尺39摘金。

無緣奪牌 亞運拚回來

余雅倩對自己表現極度失望，賽後走到採訪區哭到泣不成聲，等了許久才接受採訪。她坦言，自己心理素質不好，會把這次經驗記住，於9月杭州亞運捲土重來。

另外，張博雅在女子100公尺跨欄以13秒68排名第7；女子跳高李晴晴1公尺80排第6，「最強國中生」林沛萱則以1公尺75排11名。

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