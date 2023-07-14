選秀現象1》兩大推手出品 洪總挑陳飛霖有理

陳飛霖成為選秀最大黑馬。（資料照，記者廖耀東攝）

年度選秀大戲剛落幕，幾家歡樂幾家愁，多達177人報名，中職6隊最後共指名43人，不過134人落榜刷新紀錄。歷經多年選秀經驗，各隊獵人算盤精打細算，本報從中觀察出3大現象，值得來年球員起心動念勇闖職棒窄門時的參考。

陳飛霖的速度特色鮮明，即使出身非傳統棒球名校崑山科大，仍脫穎而出成為選秀最大黑馬。（資料照，大專體總提供）

台鋼二輪黑馬

速度更勝陳晨威

〔記者羅志朋／台北報導〕「他速度就像PORSCHE（保時捷），陳晨威跑得沒他快。」崑山科大教練陳該發一語道出子弟兵陳飛霖的非凡特色。

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去年選秀味全龍第二輪指名遠東科大快腿冉承霖，與中信金融學院投手吳君奕、鄭亦軒，今年台鋼雄鷹第二輪挑台南崑山飛毛腿陳飛霖，成為選秀最大黑馬；崑山、中金院過去是大專甲二球隊，與遠東皆非傳統棒球名校，卻培育出職棒好手，證明砂礫中也能挖掘珍珠。

「原本以為第4、5輪才有球隊選。」陳該發表示，陳飛霖第2輪獲選絕對跌破大家眼鏡，3年前來球隊當教練，看他打擊很糟糕，評價非常差，「他打擊就是基本出局數，兩出局上去就準備要換局守備，根本就是自殺棒。」

陳該發坦言，當時球隊才剛升上甲一，競爭力有限，沒人守游擊只好交給陳飛霖，「他速度飛快又很認真，就把畢生所學傾囊相授，我會觀察這選手能力和態度，兩者兼具才肯教。」

陳瑞振打底

陳該發調教成功

陳該發在職棒兩聯盟都締造過完全打擊紀錄，退役後長期擔任職棒教練，傳授許多觀念和技術陳飛霖一點就通，特別是左打的他原本有嚴重「恐左症」，經長期訓練和實戰，對左投不再畏懼，打擊能力也大幅提升，最終獲台鋼青睞。

陳該發認為，大專甲二或甲一後段班球隊並非沒好手，只是有待伯樂慧眼識英雄，當然，選手必須具備特色才能被看見，例如陳飛霖速度飛快，吳君奕、鄭亦軒球速能飆破150公里。

陳該發指出，陳飛霖在美和青棒是陳瑞振教出來的學生，屬正統游擊手，打、跑、守、傳都不錯，屬四拍子好手，未來進職棒會遇到很多挑戰，但不要害怕失敗，大膽嘗試才能突破自我。

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