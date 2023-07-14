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選秀現象2》甲組年齡劣勢 難復刻官大元2.0

2023/07/14 05:30

官大元（資料照）

45人報名僅2人上榜

全越運動林莛淯（取自全越官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年非大學球隊的45名甲組成棒選手報名選秀，只有2人雀屏中選，上榜率僅4.4%，包括統一獅第4輪指名屏東紅尾捕手余羿賢，富邦悍將第8輪選進全越運動外野手林莛淯，成為最後1人，社會人球員選秀極度式微，台北興富發總教練呂明賜坦言，對結果感到有些意外，同時悲觀地認為，這現象仍會持續下去。

屏東紅尾余羿賢（資料照）

今年選秀有45名高中球員，共20人獲青睞，呂明賜指出，近年職業球團選才以年輕有潛力為第一考量，大量網羅高中球員進來養成，甲組成棒超過23歲的球員，除非是即戰力，否則沒太大意願追蹤觀察。

兄弟投手官大元當年27歲才進職棒，年近40依然活躍，呂明賜認為，早期職棒球隊人手不足，因此廣納人才，如今各隊選手漸趨飽和，挑選手重質不重量，例如今年兄弟才挑5人。

呂明賜以陣中的外野手伊斯坦大．比力安為例，「比力安身手不錯，但快29歲了，職棒看不上眼，像官大元年紀這麼大才打職棒，未來幾乎不可能再出現。」

呂明賜強調，甲組成棒還是有不少好手，過去台北興富發每年幾乎都有1、2人選秀獲指名，只是近年掛零，「業餘成棒選手贏在經驗，但輸在年紀，除非成績和身材條件特別突出，不然很難受到關注。」

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