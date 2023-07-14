晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職下半季Play Ball 話題上菜

2023/07/14 05:30

龍隊年輕球員逐漸成熟，上半季拚出亮眼成績。（資料照）

記者吳清正／專題報導

「恰總」彭政閔（右一）上半季帶兵34場，兄弟戰績18勝13敗3和。（資料照）

恰式兄弟挑戰3連霸

中信前兩年都在總冠軍賽4連勝橫掃對手，今年要挑戰隊史第3次3連霸，但開季前26場戰績僅10勝15敗1和，勝率只有0.400，彭政閔接任總教練後的34場則是18勝13敗3和，將上半季勝率拉抬到0.500，排名仍居第4，但和第2名的味全龍只有1.5場勝差，要打進季後賽除了爭取下半季冠軍，靠年度勝率取得外卡仍大有可為，先發5場3勝0敗的洋投金安昨晚搭機離台後，新洋投艾里歐的表現相當重要。

昇龍拳揮向總冠軍戰

味全去年以年度勝率第3取得季後賽外卡，挑戰賽以1勝2敗不敵中信，無緣參加重新組隊以後的第1次總冠軍賽，今年在年輕球員逐漸成熟下，上半季排名第2、勝率0.526都創新高，特別是在布里悍、猛威爾和伍鐸相繼受傷下，大部分時間只有2名洋將，甚至只有鋼龍1人，仍能打出這樣的成績，洋投下半季逐漸歸隊後，戰力可望再提升，向季後賽和總冠軍賽邁進。

高國慶潘威倫一軍見?

中職現役最高齡球員高國慶和最多勝投手潘威倫，上半季都待在二軍，統一獅贏得上半季冠軍後，在戰績壓力減輕下，總教練林岳平可能較有空間找到適當的時機讓兩人回到一軍出賽。

高國慶10月6日滿45歲，他將挑戰曾智偵保持的各項最年長紀錄，潘威倫再2勝就達成150勝里程碑。

亞運國手離隊3週添變數

亞運棒球賽徵召統一獅林安可、古林睿煬、林子豪，味全龍林凱威、樂天桃猿林立、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋等9名中職球員，由於參賽選手9月下旬離隊3週左右，對母隊戰力有一定程度影響。

此外，剛結束的季中選秀，可以成為即戰力為旅外球員只有台鋼林子偉、中信林暉盛和味全張景淯，除非有黑馬竄出，選秀結果對爭冠不會有太大影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。