中職下半季Play Ball 話題上菜

龍隊年輕球員逐漸成熟，上半季拚出亮眼成績。（資料照）

記者吳清正／專題報導

「恰總」彭政閔（右一）上半季帶兵34場，兄弟戰績18勝13敗3和。（資料照）

恰式兄弟挑戰3連霸

中信前兩年都在總冠軍賽4連勝橫掃對手，今年要挑戰隊史第3次3連霸，但開季前26場戰績僅10勝15敗1和，勝率只有0.400，彭政閔接任總教練後的34場則是18勝13敗3和，將上半季勝率拉抬到0.500，排名仍居第4，但和第2名的味全龍只有1.5場勝差，要打進季後賽除了爭取下半季冠軍，靠年度勝率取得外卡仍大有可為，先發5場3勝0敗的洋投金安昨晚搭機離台後，新洋投艾里歐的表現相當重要。

昇龍拳揮向總冠軍戰

味全去年以年度勝率第3取得季後賽外卡，挑戰賽以1勝2敗不敵中信，無緣參加重新組隊以後的第1次總冠軍賽，今年在年輕球員逐漸成熟下，上半季排名第2、勝率0.526都創新高，特別是在布里悍、猛威爾和伍鐸相繼受傷下，大部分時間只有2名洋將，甚至只有鋼龍1人，仍能打出這樣的成績，洋投下半季逐漸歸隊後，戰力可望再提升，向季後賽和總冠軍賽邁進。

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高國慶潘威倫一軍見?

中職現役最高齡球員高國慶和最多勝投手潘威倫，上半季都待在二軍，統一獅贏得上半季冠軍後，在戰績壓力減輕下，總教練林岳平可能較有空間找到適當的時機讓兩人回到一軍出賽。

高國慶10月6日滿45歲，他將挑戰曾智偵保持的各項最年長紀錄，潘威倫再2勝就達成150勝里程碑。

亞運國手離隊3週添變數

亞運棒球賽徵召統一獅林安可、古林睿煬、林子豪，味全龍林凱威、樂天桃猿林立、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋等9名中職球員，由於參賽選手9月下旬離隊3週左右，對母隊戰力有一定程度影響。

此外，剛結束的季中選秀，可以成為即戰力為旅外球員只有台鋼林子偉、中信林暉盛和味全張景淯，除非有黑馬竄出，選秀結果對爭冠不會有太大影響。

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