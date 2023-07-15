沒見過的優質古林 賞悍將6連敗

古林睿煬先發7局僅失2分，助獅隊在下半季開紅盤。

（記者李惠洲攝）

生涯首度連3場至少投7局

獅隊延續上半季封王氣勢，對戰悍將7連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕古林睿煬生涯首次連續3場交出最少投7局、最多失2分的優質先發，配合打線於6局下灌進3分扭轉戰局，統一獅延續上半季奪冠的氣勢，以4：3險勝富邦悍將在下半季首戰搶下頭彩，也讓富邦黯然收下6連敗與對戰7連敗。

古林開賽才投10球、面對3人次，就被王苡丞本季第2轟打掉2分，但之後完全壓制富邦打線，僅於6局上再被李宗賢擊出二壘安打，他表示，那個直球沒有控好變成失投，打者也掌握得很好，「感謝隊友守備幫忙，讓我可以很安心地投球。」

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古林認為，最近3場都能投滿7局，其實只是積極進攻好球帶，不要浪費無謂球數，這場比較特別是一開賽就處於落後，導致隊友前段打得不是很自在，讓他覺得很不好意思，「很高興他們不但把分數追回來，還幫我拿到勝投。」

投打關鍵6局 下半季開紅盤

總教練林岳平指出，古林這場表現比前幾場更好，除了第1局就被全壘打從落後開始投，卻馬上踩住剎車等待隊友火力支援，當第5局球隊沒能追平、第6局對方開局就二壘安打，他還能守住不掉第3分，都是非常關鍵的表現。

統一雖三度攻佔滿壘，直到6局下才灌進3分一舉超前，林岳平表示，這場的攻勢發揮其實不差，除了5局下發生跑壘失誤，主要是缺乏適時一擊，還好6局下打線發揮耐心，憑藉選球不斷堆壘，靠3個保送擠回超前的2分。

富邦以5連敗結束上半季，下半季首戰還是沒贏，自6月13日起兩度6連敗，自6月8日起1勝14敗1和，宛如去年6月19日至7月18日1勝13敗1和複製貼上。

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