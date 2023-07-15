T1選秀》狀元林信寬 榜眼高錦瑋 雲豹全包了

T1選秀結果

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟第三季選秀會登場，上季爐主台啤雲豹昨用狀元籤挑中台師大前鋒林信寬，另用榜眼籤網羅健行科大後衛高錦瑋，成為最大贏家，雲豹營運長顏行書也很滿意選秀結果，他表示，會以2人作為未來建隊基石。

雲豹選秀高錦瑋。（記者陳志曲攝）

台鋼首輪就放棄 唯一空手而歸

雲豹選秀林信寬。（記者陳志曲攝）

T1前2季選秀為指名制，今年首採自然選秀，林信寬成為聯盟史上首位狀元，而本屆共41人報名創歷年最多，但僅7人獲選創最少紀錄，新軍台新只挑2人，用探花籤挑選台師大張兆辰，台鋼獵鷹則在首輪就放棄，成為唯一空手而歸的球隊。

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唐維傑在首輪第五順位被高雄全家海神選中。（記者陳志曲攝）

雲豹日前透過交易換來第二順位選秀，就是要確保將2大即戰力林信寬、高錦瑋一網打盡，顏行書對2人也保有高度期待，「不只是我們球隊，我希望他們能成為國家隊基石，看好他們有潛力向上發展。」

魔獸若回雲豹 對陣容絕對開心

林信寬表示，得知外界都看好他成為狀元，但在唱名前還是很緊張，結果出爐後很開心也很激動，希望新賽季向陣中的學長多學習，盡力幫助球隊。高錦瑋則在季後努力增重，以提升身體對抗性。

雲豹季後與台啤英熊結盟，加上選秀會積極補強，本土戰力大幅提升，顏行書還打趣表示，雖然「魔獸」霍華德不確定是否會回歸，但他若看到現在的陣容絕對會很開心。

唐維傑有膝傷 第五順位海神挑走

選前有前三順位行情的旅美唐維傑，昨到第五順位才被高雄海神選中，海神執行長李偉誠也很意外能選到，他說：「因維傑有膝傷在身，或許讓其他球隊有所顧慮，但他擁有不錯條件，未來發展性佳，現階段會讓他先養傷。」

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