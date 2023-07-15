溫網》賈珀三巨頭斬二 闖女單決賽

賈珀。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第6種子突尼西亞「非洲一姊 」賈珀上演連斬女網「新三巨頭」戲碼，6 ：7（5 ：7 ）、6 ：4、6 ：3大逆轉白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡，連續第2年挺進溫布頓網球錦標賽女單決戰，成為2019年美國天后小威廉絲後第一人，她今晚壓軸對手為公開年代首位非種子爭后的捷克大黑馬萬卓索娃。

喬科維奇。（歐新社）

追上天后小威廉絲紀錄

挾著3盤扳倒哈薩克衛冕者蕾巴金娜的銳氣，賈珀甜蜜復仇後，面對另位「新三巨頭」勁敵莎巴蓮卡又展現頑強鬥志，克服首盤搶7失手且次盤先遭破發劣勢，以柔克剛後來居上，不但粉碎莎巴蓮卡首當世界球后美夢，加上第4輪強壓捷克第9種子老將科薇托娃，賈珀也是 2012 年小威以來，第一位在溫網擊敗3名Top10的女將。

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28歲的賈珀後勁十足，本屆全英草地俱樂部3度「丟一追二」翻盤，「我為自己深感驕傲，因為以前可能已經輸掉比賽回家，如今很開心繼續全力爭取勝利。」賈珀去年美國公開賽也闖決戰，卻不敵波蘭球后史薇泰克，如今第3度大滿貫爭冠，強碰爆冷殺出的左手拍萬卓索娃，勢必也有番硬仗，雙姝對戰3勝3負，但今年萬卓索娃已2連勝。

喬帥淘汰辛納 八冠王差一步

男單戰況，36歲的喬科維奇寶刀未老，6 ：3、6 ：4、7：6﹙7 ：4﹚淘汰年僅21歲的義大利新星辛納，率先晉級男單決賽，塞爾維亞第2種子僅差最後1勝，就能在溫網五連霸、成為八冠王，同時締造大滿貫24冠等歷史紀錄。

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